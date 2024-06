Polícias de Rondônia e Bolívia capturam líder do Comando Vermelho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas em Rondônia resultou na captura de um perigoso foragido da justiça brasileira. Em uma ação conjunta, as forças policiais de Rondônia e da Bolívia lograram êxito na prisão do criminoso de alta periculosidade.

A operação integrada contou com a participação da Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do 6º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e o CANIL/BPCHOQUE. As Informações detalhadas sobre Marcos Santos de Lima, conhecido como “Marquinho”, foram compartilhadas com a polícia boliviana, o que resultou na captura do criminoso, que estava escondido no país vizinho.

Marquinho, líder da facção criminosa Comando Vermelho no município de Nova Mamoré, possui uma extensa ficha criminal com múltiplos homicídios e roubos. Foragido há um bom tempo na Bolívia, ele foi recapturado pelas autoridades bolivianas. Posteriormente, em cooperação com a polícia brasileira, foi encaminhado ao Porto Oficial, onde foi entregue aos policiais militares de Rondônia.