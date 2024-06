‘Mensagem de ódio e ameaças’: Ana Paula Padrão expõe como lida com ‘haters’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Paula Padrão, 58, celebra dez anos como apresentadora do MasterChef. A jornalista deu o pontapé oficial na 11ª temporada do reality gastronômico da Band dizendo não se preocupar com os famosos “haters”.

Em entrevista exclusiva para Splash, durante lançamento da nova edição do programa, ela confidenciou que não acompanha o que falam da atração nas redes sociais por, simplesmente, não ter interesse em tal informação.

Não busco. Se te contar que não assisto o ao vivo, durmo cedo e acordo cedo. Mal vejo televisão e, eventualmente, entro nas minhas redes para ver o que tá acontecendo e acompanhar.

A falta de preocupação com eventuais ataques ou críticas negativas é em virtude da vasta experiência como apresentadora de telejornal. “Sou anterior ao hater de TV. Sou do tempo que reclamavam com cartinha na TV, comecei a administrar os haters essa época. Chegava uma cartinha dizendo: ‘Dona Ana Paula, a senhora estava outro dia com uma roupa azul muito feia, que não beneficia você'” e eu dizia: ‘aham, então tá bom, né?”.

Muitas vezes eram ameaças e a gente tinha psicólogos que acompanhavam conosco. Uma coisa que eles sempre me disseram era: ‘Se uma pessoa se deu ao trabalho de mandar uma mensagem de ódio, é porque precisa chamar desesperadamente a sua atenção’. Se você responder, piora, porque você está alimentando o lado ruim daquela pessoa.

‘Gosto muito de passar anonimamente’

Como lidar com a fama? Ana Paula Padrão se tornou famosa no Brasil ao apresentar os principais telejornais da TV e comandar o MasterChef. Ela afirma que viveu a melhor fase da vida quando era correspondente internacional e podia ser anônima.

A coisa que mais gostava era quando morava no exterior e fazia a matéria para cá, porque aí eu era reconhecida no Brasil, mas morava num lugar onde ninguém me reconhecia. Gosto muito de passar anonimamente pelos lugares, não chego chegando em lugar nenhum. Sou muito introspectiva.

Chance para comandar o MasteChef surgiu quando Ana Paula Padrão estava decidida a sair da TV. “Quando larguei o jornalismo, não queria voltar para TV. Fui cuidar das minhas empresas, já tinha duas empresas abertas, e eu falei: ‘Não quero mais. Esse negócio de jornalismo é muito pesado. Quero abrir minha vida para outras coisas. Quero curtir feriado igual a uma pessoa normal’.”

Voltei para TV para ter uma experiência que fui convidada um ano e tanto depois, mas não tinha a vaidade de continuar na televisão. Achava que eu tinha feito o meu papel. Se tivesse sido o ego, tinha tudo para dar errado.

‘Sou uma privilegiada’

Ana Paula Padrão completa dez anos como apresentadora do MasterChef (Band) em 2024. A jornalista se diz realizada em poder integrar um projeto de programa culinário que mudou a visão da gastronomia no Brasil. “Ao contrário dos chefes, que vêm de outra profissão, venho da TV e eu sei o quão difícil é você fazer sucesso com um programa.”

Sou uma privilegiada, fiz uma carreira muito bonita no jornalismo. Posso dizer que fui muito bem-sucedida nessa carreira, parei quando eu quis e eu vim para um programa de entretenimento que nem nos meus melhores sonhos seria tão bem-sucedido.

No comando do MasterChef, Ana Paula Padrão tem a missão de conduzir a atração entre as provas com os cozinheiros e o trato com os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin. Ela atua como orientadora para potencializar os candidatos ao posto de melhor cozinheiro do Brasil. “No último episódio que a gente gravou, achei que eles iriam melhor numa prova, mas eles não foram tão bem, porque não tinham estudado direito o ingrediente. Quando terminou, fui ali no pé do mezanino e falei.”

Não vem com esse negócio da: ‘a gente não tem tempo, não dorme’. Que idade vocês têm? Tudo novinho aí, sabe? O mais velho aqui tem a minha idade. Dá praa ficar uns três meses dormindo pouco e estudando muito. Quer chegar lá? Estude muito.

Ela diz acredita que a 11ª temporada do MasterChef será a mais grandiosa em dez anos na TV. “Não só é um bom programa, como ele tem um impacto gigantesco na cultura gastronômica do Brasil. Tenho muito orgulho de dizer isso.”