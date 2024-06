Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões neste sábado; saiba como jogar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2731, que será realizado neste sábado, 1º. O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h.

No último sorteio, realizado na terça-feira, 28 ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio, portanto, acumulou. As dezenas sorteadas foram: 07 – 24 – 29 – 41 – 46 – 60.

Segundo a Caixa, na quina, que contempla cinco acertos, 97 apostas foram premiadas com R$ 39.704,60, cada. Na quadra, com quatro acertos, houve 5.209 apostas ganhadoras, e cada uma recebe R$ 1.056,23.

Sorteios, valor e como apostar

A Mega-Sena tem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e aos sábados.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.