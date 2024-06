Luana cita Scooby em treta com Neymar: ‘A favor ou contra a privatização?’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luana Piovani citou Pedro Scooby em novo vídeo falando sobre a treta com Neymar.

O que aconteceu

Ela diz que quer saber a opinião de Scooby sobre o projeto de privatização das praias. “Eu quero saber o que o Pedro acha disso. Porque ele é amigo do ignóbil, mas ele vive de praia. Ele é a favor ou ele é contra a privatização das praias, essa PEC aí? Vocês não estão curiosos para saber, não? Eu tô.”

Luana afirma que os ataques dos fãs de Neymar não afetam o seu cotidiano. “As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida. Graças a Deus, eu tenho uma vida muito comum, eu trabalho com teatro, as pessoas que vão me assistir ao vivo não têm nada a ver com a fanbase dele. Realmente não interfere. Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias acabou sendo atacado por essa fanbase bitolada.”

A atriz voltou a dizer que se preocupa com os adolescentes que têm Neymar como ídolo. “O ignóbil é seguido por praticamente metade do planeta Terra. Agora, que pena que nossos adolescentes estão assim, tão sem discernimento. Será que isso é o sonho do menino pobre, ficar trilionário? Será que são as nossas escolas, que não repetem mais os alunos e eles saem semianalfabetos? É bem preocupante.”

