Fieac concede honraria do Mérito Industrial a empresários e personalidades

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) prestou homenagem a empresários e personalidades, concedendo-lhes a Honraria do Mérito Industrial 2024. A cerimônia ocorreu na noite desta sexta-feira, 31, no buffet Affa Jardim, em Rio Branco, e marcou o encerramento das comemorações do Mês da Indústria no estado.

A solenidade, que contou com a presença de diversas personalidades notáveis, reconheceu empresários e figuras públicas que se destacaram significativamente em suas áreas de atuação, demonstrando liderança, espírito comunitário e contribuindo para a paz social. Os homenageados também foram celebrados por suas contribuições expressivas ao renome do Acre através de suas iniciativas empresariais ou profissionais e por impulsionarem o desenvolvimento do setor industrial.

No Jantar da Indústria, José Adriano, presidente da FIEAC, congratulou os homenageados, enfatizando que todos eram dignos de tal reconhecimento. Ele destacou a grande importância do setor industrial como propulsor do crescimento econômico, da inovação e do avanço social.

Adriano também expressou gratidão à classe empresarial pelos progressos alcançados no Acre e agradeceu o suporte das instituições colaboradoras. “A gente tem uma preocupação muito grande em poder ter esses momentos para agradecer não só o empenho desses empresários, toda a dificuldade que a gente atravessa juntos. E a Federação das Indústrias tem obrigação de fazer isso, contemplando tudo que a gente passa juntos, mas esse é o momento de agradecer, inclusive, também, as instituições que colaboram para que a gente chegue num momento desse de, digamos assim, de melhorias e uma expectativa muito positiva”, declarou.

O Chefe do Executivo Acreano, governador Gladson Cameli (PP), prestigiou a festividade e mencionou o papel fundamental da indústria na economia do Acre. Segundo ele, são avanços que precisam ser comemorados. “É uma honra poder estar presente, e realmente temos muito que comemorar avanços em parceria com a Federação da Indústria, a qual temos o presidente Adriano e toda sua diretoria muito determinada, ajudando ao Estado a criar mecanismos para que a gente possa diminuir a burocracia. E aumentar a geração de emprego, para que a gente possa cuidar desse diamante. Então é um momento de comemorar. Temos o Programa de Compras Governamentais (Comprac) que a gente mesmo oficialmente agora, saiu da Plata Oficial, para valorizar, inclusive valorizar e prestigiar quem quer investir aqui”, ressaltou.

Acompanhado da namorada, o prefeito Tião Bocalom (PL) disse que aos poucos a indústria no estado do Acre está se fortalecendo, enaltecendo a gestão do presidente, José Adriano. O prefeito reafirmou que a prefeitura vem dando apoio para a classe empresarial investir no município. “A prefeitura nossa tem procurado estimular, porque nós sabemos que precisamos gerar emprego e renda, precisamos fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de poder viver do seu próprio suor, então nesse sentido a nossa prefeitura, eu tenho certeza absoluta que tem feito o que é possível, por exemplo, a indústria da construção civil. Nós estamos entrando aí com nada menos do que 2.100 unidades habitacionais, a quantidade de obras que temos na cidade já em andamento. É muito importante e eu quero parabenizar aqui, a pessoa que nós queríamos no Adriano, pelo trabalho que vem fazendo, por tudo que tem feito, pelos estímulos que tem concedido a todo segmento da indústria aqui em Rio Branco”, destacou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), enalteceu o papel da indústria no desenvolvimento econômico em prol da sociedade. “A indústria é muito importante para o nosso Estado, a geração de emprego, de riqueza, é importante para a nossa economia. A FIEAC nasceu com o objetivo de unir toda a classe industrial e está fazendo isso muito bem na direção do nosso presidente, José Adilano, e a gente tem que estar aqui, tem que apoiar, e é isso que a Assembleia Legislativa está fazendo”, disse.

Durante o encontro, foram agraciados com a Honraria do Mérito Industrial FIEAC 2024 na Categoria Destaque Sindical: João Evangelista de Farias Neto (Empresário); Categoria Destaque Empresarial: Teófilo Lessa (Empresário); Categoria Pioneiro da Indústria: Aristides Formighieri Júnior (Empresário); Categoria Personalidade: Nabiha Bestene Koury (Secretária Municipal de Educação de Rio Branco); Categoria Personalidade: Aberson Carvalho de Souza (Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre); Categoria Personalidade: Luiz Gonzaga (Deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre). Já as honrarias das Medalhas de Reconhecimento do Mérito Industrial FIEAC 2024 foram concedidas a José Bestene (Presidente do Saneacre); Alírio Wanderley Neto (Presidente do Ieptec Dom Moacyr); Ricardo Brandão (Secretário de Estado de Planejamento e Gestão); Paulo Roberto Correia da Silva (Secretário de Estado de Administração); Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambom (Secretário de Estado de Saúde); Assurbanipal Barbary de Mesquita (Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia); Sula Ximenes (Presidente do Deracre), além de uma homenagem especial ao governador Gladson Cameli.

Um dos homenageados, o empresário João Evangelista, de Cruzeiro do Sul, expressou grande honra pela homenagem recebida durante o evento. Para ele, é gratificante trabalhar gerando emprego e renda. “A satisfação é muito grande, é o reconhecimento de uma instituição tão importante. E aí eles, como a gente é uma pessoa que trabalha em prol da sociedade, buscando melhorias para o setor. E a federação vê a gente como uma pessoa que luta pelo setor e ser reconhecido, eu acho que é muito importante pra gente. Porque a gente já tem uma instituição dessa aí que luta pela melhoria da sociedade. Mas recebe muito apoio, o marceneiro recebe muito apoio. Todo o sindicato e da Federação das Indústrias. E ele reconheceu o meu trabalho”, elogiou.

