Entenda a confusão entre Maya Massafera e a Revista Vogue

A influenciadora digital Maya Massafera, ex-Matheus Massafera, usou suas redes sociais na manhã desse sábado (1), para detalhar a polêmica protagonizada com a Revista Vogue. Para quem não sabe, durante a madrugada, a apresentadora já havia manifestado, de forma pública, todo o seu descontentamento e chateação com a situação.

“Ser enganada é a pior sensação né? Uma apunhalada, um momento que estava sendo um sonho virou enganação e mentira para usar minha imagem e minha causa no mês da diversidade. Hoje só chorei pelo desrespeito comigo Maya e comigo mulher trans”, iniciou dizendo de forma enigmática a digital influencer.

Horas depois, Maya explicou toda a confusão. De acordo com a influenciadora, a Revista Vogue a procurou convidando para um editorial assim que retornou as redes sociais após sua transição de gênero. Em resposta, Maya explicou aos executivos da revista, que não estava preparada para dar entrevistas e quando a fizesse, seria para estampar uma capa.

A Vogue então teria feito uma outra proposta, para que Maya fizesse apenas uma carta aberta, a influencer gostou da ideia, mas pediu para que fosse a capa da revista física de moda. Os executivos do veículo teriam oferecido capas digitais e isso teria sido recusado de imediato pela apresentadora.

“Eles criaram essas capas para ganharem dinheiro e para tratar de assuntos que eles querem falar, mas não querem pôr na revista principal porque não é um padrão deles”, explicou ela. Maya Massafera ainda acusou a Revista Vogue de ser preconceituosa com minorias:

“São só mulheres (maravilhosas), gordas, pretas, nordestinas, trans, são só mulheres que eu amo, a realidade do Brasil, mas não a realidade da Vogue. Aí a Vogue faz capa digital com essas mulheres, para incluir essas mulheres, mas não se enganem, elas não dão capa digital para Gizele Bündchen, quem é do mercado sabe disso”, desabafou.

Prontamente, Maya Massafera negou o convite da Vogue, afirmando que quando fosse valorizada e oferecida a capa de uma revista física, ela aceitaria aparecer na revista de moda. A influencer afirmou que viajou então para Cannes, até ter sido novamente procurada pela revista que teria oferecido uma capa na revista física.

A apresentadora voltou às pressas para o Brasil para realizar o ensaio fotográfico especial. Maya afirmou que amou todas as fotos e se sentiu linda, mas que sempre conversou com funcionários da revista, questionando se sairia mesmo na revista física e não na digital, como já havia dito que não faria, e foi tranquilizada pela própria diretora da revista que assegurou que nada de “digital” estaria escrito em seu especial.

Dias atrás, a Vogue, no entanto, parece não ter cumprido a promessa. Maya Massafera expôs em seu stories, trecho de um post promocional divulgado nas redes sociais da Vogue sobre o especial em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIAPN+, que dizia: “apresentamos Maya Massafera como estrela do especial digital”.

Revoltada, Maya Massafera protestou: “A Vogue mentiu para mim, me usou, usou de minha imagem e da minha luta. Vogue não abaixo a cabeça para vocês. Vamos para a justiça e vocês vão me dar uma capa e se responsabilizar por esse papelão e coisa transfóbica que vocês fizeram”, declarou a influenciadora exigindo que tenha uma capa física como combinado.

