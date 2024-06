Discussão de sexo dos anjos

NÃO é o fato de um candidato a prefeito de Rio Branco ter como um vice na sua chapa este ou aquele nome, que será referencial para sua vitória ou derrota. No máximo pode acontecer de um nome de vice ruim puxar o candidato para baixo. Mas não ser o referencial para uma vitória. O eleitor não vota pelas companhias em torno do torno do vice, vota no perfil do candidato a prefeito e pela empatia que este pode conseguir ao longo da campanha pelo povão. É simples: quem conseguir a simpatia dos votos dos grotões e que vai levar. O resto é firula ideológica de quem acha que o eleitor vota no candidato pela ideologia do político. Vai ser assim, como foi em outras eleições, a disputa pela PMRB será com foco nos candidatos a prefeito. O resto, é discussão sobre o sexo do anjos. E, ponto final!

DISCUSSÃO ABERTA

A NOTA OFICIAL do MDB, fixando em 15 de julho o início das discussões sobre a escolha do vice, não impede a antecipação do debate sobre os prováveis nomes, por ser da política. A Nota não vai travar as especulações normais e naturais em toda eleição.

CUIDADO, GLADSON!

POLÍTICO com acesso ao grupo da dupla Márcio Bittar (UB) e Fábio Rueda (UB) passou à coluna que, ambos, estão exigindo agora do Gladson as diretorias da Secretaria de Ação Social, para manterem o Alysson Bestene como vice de Bocalom. Na batida, o grupo vai exigir que o Cameli saia da cadeira para assumir o governo. Cuidado, Gladson!

NÃO PRECISA

A QUESTÃO é que o governador Gladson Cameli não precisa se submeter e ceder às pressões, para se eleger senador em 2026; até porque, esse grupo não tem voto.

AUGE DA ALEAC

O EX-DEPUTADO João Tezza, falecido ontem, foi um parlamentar de destaque numa legislatura que marcou pela presença de nomes de relevo na ALEAC. Advogado requisitado, Tezza defendia os interesses dos pecuaristas que tinham chegado ao Acre na corrida de terras para desativar os seringais, e foi membro ativo da UDR- União Democrática Ruralista.

GRANDES DEBATES

A ALEAC já foi palco de intensos debates, de grandes oradores com a independência de externar as suas opiniões. Alberto Zaire (MDB), Carlos Simão (PDS), Adalberto Ferreira (MDB), João Correia (MDB), Said Filho (MDB), Marina Silva (PT), João Tezza (PFL), Luiz Saraiva (PFL), Alércio Dias (PFL), Felix Bestene (PDS), Iolanda Lima (MDB), Nilson Mourão (PT), Sérgio Taboada (PCdoB), Luiz Garcia (PDS), Edmundo Pinto (PDS); todos com o dom da oratória e que prendiam a atenção de quem estava no plenário, quando ocupavam a tribuna. Meninos, eu vi! Bem diferente da atualidade.

CLIMA VAI ESQUENTAR

NÃO esperem que a calmaria em que se encontra hoje o cenário da disputa da prefeitura de Sena Madureira, vai permanecer por muito tempo. Sena deverá ser palco de uma campanha agressiva e acirrada, entre os grupos do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS) e do deputado federal Gerlen Diniz (PP). O jogo será de caneladas.

PREFEITO POR TABELA

A META de Alysson Bestene (PP) como vice do prefeito Tião Bocalom (PL), é ser prefeito por tabela. No seu projeto se encontra ver uma vitória do Bocalom, este se afastando em 2026 para ser candidato a cargo majoritário; e ele, assumindo a prefeitura de Rio Branco. Falta só combinar com os eleitores.

NÃO ANDA NEM DESANDA

O PSDB não definiu sua posição nesta eleição. Chegou a ensaiar ter candidatura própria para a PMRB; em Nota, disse não ter compromisso de apoiar a chapa Bocalom-Alysson, e ficou nisso. Depois disso, o PSDB não andou e nem desandou. Estagnou.

UM REGISTRO

EM CAPIXABA teremos duas mulheres disputando a prefeitura. A bióloga Carminha Guimarães pelo PP; e, a vereadora Sara Frank pelo MDB.

CANDIDATAS CERTAS

DISPUTANDO prefeituras nesta legislatura, nós teremos oito mulheres candidatas a prefeita. Suly Guimarães (PP) e Leila Galvão (MDB), em Brasiléia; Jéssica Sales (MDB-Cruzeiro do Sul); Terezinha Moreira (PL-Feijó), Néia (PDT-Tarauacá); Sara Frank (MDB) e Carminha Guimarães (PP-Capixaba), e Rosana Gomes (PP-Senador Guiomard). O que mostra que a mulher não quer mais ser mero cabos-eleitoral dos homens.

PESQUISA SÉRIA

É BOM o prefeito Tião Bocalom não desprezar a pesquisa feita pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, que apontou que a população tem uma visão negativa dos serviços executados pela prefeitura de Rio Branco. A pesquisa é séria e passa longe da politicagem.

MAIS DO QUE ESCÁRNIO

OS PARLAMENTARES do Acre que votaram pela não punição dos que propagam fake news em massa; além do escárnio de votarem a favor da legalização da mentira, chegaram ao cúmulo de justificar, publicamente, os seus votos e comemorar a patranha imoral.

VELAS PARA SANTOS DIFERENTES

TEM deputado do Juruá acendendo velas para as candidaturas da Jéssica Sales (MDB) e do Zequinha Lima (PP), que disputam a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Para não ter surpresa, acendeu velas para dois santos diferentes.

VELHAS CARAS

O PT resolveu tirar do purgatório político antigas lideranças para a disputa das prefeituras. Foi assim em Feijó com Francimar Fernandes; e em Rodrigues Alves, com o Burica. Ambos ex-prefeitos.

CAMPANHA NÃO COMEÇOU

O DEPUTADO Manoel Moraes (PP) tem dito não ter dúvidas de que o seu candidato Erivelton Soares, vai conquistar a prefeitura de Xapuri. E usa como argumento que ainda nem entrou na campanha, o que fará no momento certo, quando a onça sair para beber água.

BATE COM PESQUISAS

AS pesquisas estimuladas continuam mostrando que o quadro não mudou na disputa da prefeitura da capital; sendo praticamente o mesmo em vários institutos. Votos se mostram consolidados.

TORNA-SE PERIGOSO

QUANDO um candidato aparece vencendo em todas as pesquisas realizadas, se torna um potencial nome, com alto poder de competitividade. É bom não menosprezar os resultados lineares em pesquisas diferentes. Para não sofrer surpresa.

FRASE MARCANTE

“Um “não” dito com convicção é mais importante que um “sim” dito meramente para agradar, ou, pior ainda, para evitar complicações”. Mahatma Gandhi.