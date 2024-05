Dupla Carlos e Jader fará show gratuito em Sena Madureira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A dupla Carlos & Jader irá cantar no município de Sena Madureira no próximo dia 8 de junho. O show será realizado na Casa do Seringueiro, do prefeito Mazinho Serafim, a partir das 22h. A festa terá entrada gratuita e pré-shows que vão começar às 20h.

Para o prefeito, a festa é um momento de celebração que Sena Madureira merece. “Convido toda a população e turistas para participar dessa grande festa que terá a dupla Carlos e Jader como atração principal. Tenho certeza que teremos uma confraternização com segurança, paz e muita diversão”, afirmou Mazinho.

A dupla promete cantar as melhores músicas do repertório de sucesso nacional e outras do sertanejo raiz e universitário.

Os cantores acreanos ganharam festivais em Rondônia e fizeram sucesso nacional quando chegaram em Goiás e gravaram CD e DVD que tomaram de conta das rádios goianiense e nacional.

Atualmente, a dupla disputa o cenário nacional com sertanejos de grande sucesso.

O sucesso nacional da dupla rendeu o título de cidadãos goianos. Uma honraria do estado que abraçou os dois irmãs que fazem sucesso até hoje.