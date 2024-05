Bebê quebra clavícula durante o parto e mãe acusa médico de negligência

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um bebê quebrou a clavícula durante o parto na “maternidade de lona”, onde funciona a Maternidade Nossa Senhora de Nazareth, em Boa Vista. De acordo com a mãe, a jovem Yhorrana Larislayne da Silva, de 18 anos, o médico foi negligente durante o procedimento.

O bebê nasceu no dia 1º de maio, durante parto normal. A clavícula quebrou, de acordo com a mãe, no momento em que o médico puxou a cabeça para forçar o parto. Um exame de raio-x confirmou a fratura.

Anúncios

Em nota a Secretaria de Saúde, responsável pela maternidade, informou ter aberto sindicância para investigar a denúncia, e acrescentou que houve formalização da reclamação pelos familiares na Ouvidoria da unidade.

“Eles pediram para eu fazer força, e meu filho nasceu às 20h44. Durante o parto, a contração passou e fiquei sem forças para continuar. O médico teve que intervir, puxando o bebê e quebrou clavícula”, resumiu a mãe.

De acordo com a jovem, além da fratura do filho, ela também teve problemas quando deu entrada — sentindo fortes dores — na maternidade. Reclamações que são frequentes na única maternidade com UTI Neonatal no estado.