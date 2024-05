Após indireta de Diogo Defante, Neymar dispara: ‘Me usou para ganhar ibope’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A treta entre Luana Piovani e Neymar teve desdobramentos, chegando até Diogo Defante, que fez uma publicação no X, entendida como indireta pelo jogador. Nesta sexta-feira (31), o atleta se pronunciou após o humorista comentar: “Privatiza a cabeça do meu p*u”, afirmando que Defante já havia se enturmado com amigos e familiares dele, e o usava em troca de audiência.

O comentário diria respeito à parceria fechada entre Neymar e a incorporadora Duo para a criação da “Rota Due Caribe Brasileiro”, uma iniciativa privada que pretende erguer imóveis de alto padrão em uma faixa de 100 km entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Algo que foi criticado por Luana Piovani e incentivou o conflito com o atleta.

Anúncios

“Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer. Como era fã e achava super gente boa pedi para que levassem ele em casa, onde foi bem recebido. Assistiu filme na minha casa, conheceu minha intimidade, brincou com a minha família e amigos. Quase todo programa me liga para ganhar ibope… Fanfarrão, otário!!!”, escreveu o atleta.

Neymar ainda compartilhou um vídeo em que Defante aparece em uma noite de boliche promovida entre os “parças” do jogador. No registro, o jogador e o humorista aparecem rindo entre amigos. Após a publicação, alguns fãs dele criticaram Defante pelo comentário: “Você perdeu a oportunidade de ficar quieto”, comentou um usuário do X. “Babou o ovo do Neymar e agora quer falar mal dele. Não vem meter essa”, escreveu o outro.

Veja o vídeo: