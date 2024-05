Gripe e vírus sincicial mantém tendência de crescimento no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Saiu nesta quarta-feira (29) o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, o qual reafirma o alerta para as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente por influenza A (gripe) e vírus sincicial respiratório (VSR). O Acre segue entre os Estados, de 17 no total, que apresentam sinais de crescimento das síndromes respiratórias no longo prazo. E Rio Branco se mantém na lista das capitais que demonstram semelhantes sinais.

Ou seja: as gripes e outras doenças ainda podem avançar mais e fazer muitas vítimas nas próximas semanas, mantendo lotadas as unidades de saúde não somente em Rio Branco como em todo o Estado.

O cenário nacional apresenta, atualmente, uma situação heterogênea, com alguns estados apontando reversão na tendência de crescimento, enquanto outros ainda mantêm o ritmo de aumento semanal. O estudo ressalta ainda que, em função da situação atual do Rio Grande do Sul, os dados das semanas recentes devem ser analisados com cautela em razão de eventuais impactos na capacidade de atendimento e registro eletrônicos de novos casos de SRAG no estado. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 21, de 19 a 25 de maio, o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 27 de maio.