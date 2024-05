Polícia investiga suposta conta de quase R$ 1 bilhão de ex de Ana Hickmann

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A vida financeira do ex-casal Ana Hickmann e Alexandre Correa é um caso à parte em toda a polêmica envolvendo a separação deles. Agora, o DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) instaurou um novo inquérito para investigar movimentações financeiras de uma suposta conta em um banco da Inglaterra atribuída a Alexandre Correa e Claudia Helena dos Santos, ex-assistente pessoal da ex-modelo.

De acordo com Gabriel Vaquer, do F5, as movimentações na conta giraram em torno de R$ 1 bilhão, mais precisamente R$ 946,9 milhões.

Anúncios

“O caso é investigado por inquérito policial na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC. O conteúdo dos documentos apresentados é analisado e a autoridade policial aguarda a chegada de outros laudos periciais já requisitados para conclusão do caso”, diz a nota do DEIC enviada à publicação.

Alexandre Correa negou qualquer conta no exterior, e diz que vai se defender na Justiça.

“Em Novembro de 2020, me acusam de receber 500 milhões em uma conta no Barclays Bank de Londres, quando estava tratando de um câncer no Hospital Albert Einstein. Nessa mesma época, eu fazia Radioterapia e Quimioterapia juntos, meu peso derretia dia a dia e eu via minha vida indo embora, pois já não conseguia me alimentar mais e recebia alimento por sonda”, afirmou em relato nas redes sociais.

“Hoje me perguntei até onde vai toda essa loucura sendo chancelada por toda imprensa. Peço a Deus que não me falte forças e o fato de hoje, só aumenta minha sede de justiça. Peço aos meus seguidores que promovam o devido julgamento a quem mais uma vez tenta covardemente me incriminar”, finalizou.

Depósitos milionários

De acordo com o F5, o primeiro depósito na conta do Barclays Bank teria sido de R$ 500 milhões. Em seguida, aconteceram depósitos de R$ 200 milhões, US$ 33 milhões de dólares (R$ 170 milhões), US$ 12 milhões (R$ 62 milhões) e R$ 15 milhões entre janeiro de 2021 e agosto de 2022.