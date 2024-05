Grêmio volta com goleada sobre o The Strongest e renasce na Libertadores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Grêmio venceu o The Strongest por 4 a 0, nesta quarta-feira (29), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores.

Os gols foram marcados por Soteldo, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes. O resultado fez o time gaúcho espantar a incerteza sobre classificação e renascer na competição continental.

Agora com seis pontos em quatro jogos, os comandados de Renato Gaúcho podem entrar na zona de classificação para as oitavas de final com uma vitória sobre o Huachipato, que fez 4 a 3 no Estudiantes e soma oito pontos. O jogo será na próxima terça (4), no Chile. Os bolivianos lideram a chave com 10 pontos.

Como foi o jogo

Clima da Arena (ou do Olímpico). Foi uma invasão gremista no Couto Pereira. Com seus instrumentos, bandeiras e tradicionais músicas (até o hino rio-grandense), deram ao jogo o ‘clima da Arena’, ainda que estivessem tão longe de Porto Alegre. A casa do Coxa foi, aliás, comparado por muitos gremistas ao Olímpico, antigo estádio do Tricolor aposentado em 2012, pelo estilo arquitetônico, o formato oval e as arquibancadas. Enquanto isso, a Arena está impossibilitada de receber jogos por tempo indeterminado em razão das enchentes na capital gaúcha.

O Grêmio foi superior ao The Strongest com a bola rolando. Não teve sua melhor atuação, como esperado em razão de um mês de inatividade, mas conseguiu conter os avanços do rival e ser perigoso quando se aproximou da zona de conclusão. Diego Costa foi destaque em suas movimentações sempre visando o gol. Soteldo e Cristaldo também estiveram bem.

A vitória foi construída com tranquilidade. O gol inaugural de Soteldo estabeleceu vantagem no primeiro tempo, e logo no início do segundo João Pedro, depois Galdino e Gustavo Nunes asseguraram os três pontos para delírio da torcida.

Gols e melhores lances

Que bomba! Cristaldo bateu forte buscando o ângulo, mas foi para fora. Passou perto, aos cinco minutos.

1 a 0. Diego Costa fez boa jogada pela direita, driblou o marcador, cruzou e Soteldo colocou na rede de primeira, aos 13 minutos da primeira etapa.

Defendeu, Viscarra! Soteldo cruzou para Galdino, que bateu de primeira, mas o goleiro segurou, já no fim do primeiro tempo.

2 a 0. João Pedro recebeu fora da área e bateu forte de perna esquerda vencendo o goleiro adversário.

3 a 0. Galdino bateu forte de pé esquerdo para fazer o terceiro, aos 22 minutos do segundo tempo.

4 a 0. Gustavo Nunes se livrou dos marcadores e bateu em curva para fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 4 x 0 The Strongest

Motivo: Libertadores, quarta rodada do grupo C

Data e hora: 29/05/2024 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Público: 23.107 (total)

Renda: R$ 2.100.400,00

Cartões amarelos: Kannemann (GRE); Aimar, Justino (STR)

Gols: Soteldo, do Grêmio, aos 13 minutos do primeiro tempo. João Pedro, do Grêmio, aos 5 minutos do segundo tempo. Galdino, do Grêmio, aos 22 minutos do segundo tempo. Gustavo Nunes, do Grêmio, aos 44 minutos do segundo tempo.

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Kannemann (Carballo), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo (Du Queiroz); Galdino (Gustavo Nunes), Soteldo (Nathan Fernandes) e Diego Costa (JP Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

The Strongest

Viscarra; Caire, Aimar, Jusino e Quaglio; Quiroga, Ursino, Ortega (Churra) e Amoroso (Enoumba); Ramallo (Bruno Miranda) e Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo