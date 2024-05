Gladson declara apoio à pré-candidatura de Gerlen à prefeitura de Sena Madureira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em agenda no município de Manoel Urbano nesta quarta-feira, 29, o governador do Acre, Gladson Cameli, manifestou apoio à pré-candidatura do deputado federal Gerlen Diniz (PP) para a Prefeitura de Sena Madureira.

Segundo o governador, Diniz confirmou sua disposição de concorrer na próxima eleição municipal, representando a região do Vale do Yaco. “Ele me assegurou novamente sua intenção de entrar na corrida pela prefeitura nas eleições de 2024”, afirmou Cameli.

O governador também anunciou que visitará Sena Madureira em breve para o lançamento oficial da candidatura de Diniz, que tentará pela segunda vez consecutiva o cargo de prefeito, após não ter sido eleito em 2020.

Gerlen Diniz enfrentará nas urnas o vereador e também pré-candidato Alípio Gomes (PSD), que conta com o apoio do atual prefeito, Mazinho Serafim.