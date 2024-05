Encontro de Christian Chávez com fãs no Brasil acaba em pancadaria; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A passagem de Christian Chávez pelo Brasil está marcada por muito carisma, entrevistas, carinho dos fãs, e, infortunadamente, briga de torcida. O cantor do RBD, que desembarcou no Brasil para uma série de compromissos profissionais, virou motivo de pancadaria entre fãs assíduos que torciam por uma foto com o artista em São Paulo.

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, fãs do eterno Giovanni da novela mexicana Rebelde, se reuniram na sede do podcast Pod Delas, onde Christian daria uma entrevista, para tirar fotos com o artista. Os fãs, no entanto, teriam entrado em conflito ao descobrirem que o cantor não iria mais atender o público por conta do tumulto.

Uma fã, inclusive, chegou a relatar o ocorrido nas redes sociais. “Tinham fãs organizando por ordem de chegada e foi separando por grupos. [Uma pessoa] desceu até lá, conversou com o pessoal e o combinado foi: o Christian ficaria dentro do estacionamento e entraria um grupo de 15 a 20 pessoas por vez”, iniciou o relato.

“Pra gente, ficou bem claro que ele ia sim atender os fãs, pois o próprio Deva falou que as fotos seriam tiradas pelo fotógrafo do Pod Delas. Quando ele desceu, foi um segurança lá na porta e falou que ele não ia mais atender por causa do pessoal que estava dentro do estacionamento”, continuou a fã, por meio do X, antigo Twitter.

Após a notícia de que Christian Chávez não atenderia mais os fãs por conta do tumulto no estacionamento, parte da torcida partiu para a agressão contra aqueles que estavam no subsolo. “Depois disso, a galera foi atrás dos fãs que estavam na garagem e um ou outro apanhou por ter estragado toda organização”, explicou a fã.

Fãs brigam em tentativa de encontro com Christian Chávez em São Paulo.

Muitos fãs foram para a porta do estúdio do PodDelas.

Outros, porém, faziam plantão dentro do estacionamento do local, e pessoas dos dois grupos acabaram se envolvendo em uma briga.pic.twitter.com/WQfy9p1Zox

— José Norberto Flesch (@jnflesch) May 29, 2024