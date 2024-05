A POLÍTICA, na capital, sempre foi modulada pela presença maciça dos homens com mandatos na Câmara Municipal de Rio Branco, no verdadeiro Clube do Bolinha. Na atual composição daquele poder apenas duas mulheres ocupam vagas como vereadoras. Nesta eleição, o paradigma tende a ser quebrado, há pelo menos oito mulheres candidatas e com ampla chance de vencer a briga por vagas de vereadora. Entre elas tem a ex-presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, foto, que já foi bem votada quando foi candidata e volta agora com o cacife de ter feito um belo trabalho na área da regularização fundiária. Sem falar que conseguiu montar uma campanha planejada e com estrutura. Os homens abram alas, porque as mulheres vão à guerra na busca de espaços na próxima composição da Câmara. A tendência é termos na próxima legislatura, pelo menos seis mulheres eleitas vereadoras. O que é bom para a política e, também, para a quebra do machismo na política.

PONTO POSITIVO

É DE SE RESSALTAR como um avanço na área da saúde pública do governo do Gladson, a implantação do sistema para transplante de rins, evitando que os que precisam desse serviço de alta complexidade tenham que deixar o estado. Não se pode brigar com uma boa notícia.

ATIRE A PRIMEIRA PEDRA

É COMUM na política da aldeia se ver ataques ao PT, que nem no poder se encontra há vários anos. Pois bem, vai à pergunta: qual foi o político acreano com mandato que não esteve ligado aos governos petistas nos últimos 20 anos, seja como parlamentar na base de apoio nos parlamentos ou como empresários com gordos contratos?

TERRA DE MURO BAIXO

POR estas bandas o muro é baixo, todo mundo sabe o que acontece e o que aconteceu na política. Não se apaga a história virando a frente do quadro para a parede.

NADA MAIS INFANTIL

NADA mais tosco, mais infantil, do que essa discussão de vermelho e azul na disputa da prefeitura de Rio Branco. O que vai ser o centro do debate é sobre se a gestão do prefeito Tião Bocalom é aprovada ou reprovada pelo eleitor. O resto é arenga de menino buchudo.

LEMBRA A DOIDICE

ESSA patranha lembra muito a doidice da senadora extremista de direita, a Damares, de que menino tem de vestir azul e menina tem que vestiro rosa.

COMO É QUE VAI SER?

A OPOSIÇÃO levantou ontem na ALEAC o debate sobre a independência do Legislativo em relação ao Executivo. Como é que pode haver independência, se apenas três dos 24 deputados não dependem de favores do governo? O restante se encontra com centenas de cargos de confiança pendurados nas secretarias.

SEMPRE ACONTECEU

MAS, este domínio do governo sobre a ALEAC não acontece somente no atual governo; o mesmo ocorreu nos 20 anos em que o Acre foi governado pela Frente Popular, conjunto de partidos comandados pelo PT. Ninguém pode atirar a primeira pedra.

PRESERVANDO EMPREGOS

ESSA PL do deputado Afonso Fernandes (PL) que cria cotas de vinte por cento para acreanos em concursos públicos, estabelece uma espécie de reserva de mercado para os acreanos que se formam nos mais diversos cursos, que hoje engrossam a legião de desempregados em todo estado. O deputado Afonso é uma das gratas revelações da nova safra de deputados, seja com tribuno ou apresentando projetos de interesse público.

NOMES NAS PAUTAS

JESUÍTA ARRUDA, Yael Saraiva, Jenilson Leite, são os nomes mais falados nos bastidores do MDB, para ser a vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB). Mas o assunto ainda não foi levado ao debate pelos chamados “cabeças brancas” do partido.

NÃO DÁ PITACO

MESMO Jesuíta Arruda e Yael Saraiva sendo filiadas ao PSD, o senador Sérgio Petecão (PSD) não vai dar pitaco, deixando a escolha a cargo do Marcus Alexandre (MDB).

LIBERDADE TOTAL

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, deu toda autonomia para o Marcus Alexandre (MDB) escolher o seu vice, naquela de que o noivo é que escolhe a noiva.

COMO CONVENCER?

DEPOIS de chutados pela simbiose formada pelo senador Márcio Bittar (UB) e Fábio Rueda (UB) do debate sobre a candidatura de Tião Bocalom, que argumento vão ter os autores dos chutes para fazer o senador Alan Rick (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS), embarcar em um projeto no qual não estão na foto para 2026?

PODEM OPTAR

O SENADOR Alan Rick (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) podem optar em fazer as campanhas dos seus candidatos a prefeito nos demais municípios.

NOME EM PAUTA

UM dos nomes em pauta para ser o vice do candidato a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, é o do pecuarista Erivan Ximenes (MDB). A saber se o MDB vai avalizar uma aliança com o PP, já que tem candidata à prefeita do município.

VAI TIRAR UMA VAGA

COM a mega estrutura de várias secretarias municipais e empresários lhe apoiando, não é prematuro prever de que o ex-secretário municipal Joabe Lira (UB), vai tomar o mandato de um dos vereadores da base do prefeito na Câmara Municipal de Rio Branco. Na política, negócios à parte.

ÚNICO PONTO

PARA não dizer que não falei de flores: a única tese defendida pelos bolsonaristas com a qual concordo é o de tornar a punição mais rígida para os invasores de terras, o que virou uma indústria para especulação imobiliária. Mas, tem de valer para invasões de terras públicas e privadas.

UM SUPLÍCIO

VIAJAR de carro para Cruzeiro do Sul virou um verdadeiro suplício, são várias horas contornando a buraqueira. O serviço feito pelo DNIT no governo Lula, parece que derreteu. A lembrar: os cruzeirenses votaram quase em peso no Bolsonaro, que ao chegar no governo não destinou um centavo para a recuperação da BR-364.

VAI SAIR MAIOR

PODE perder ou ganhar, isso faz parte do jogo, mas o candidato a prefeito de Rio Branco, deputado Emerson Jarude (NOVO) vai sair maior do que entrou nessa disputa pela PMRB.

FRASE MARCANTE

“Quando rezas, estás perto de Deus. Quando sofres, Deus está perto de ti”. Urteaga.