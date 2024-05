VÍDEO: Equipe do SBT fica no meio de fogo cruzado em comunidade do Rio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma equipe de reportagem do SBT ficou presa no meio de uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes na Zona Norte do Rio de Janeiro. O negócio ficou tão complicado, que o repórter Jackson Silva precisou deitar no chão. As cenas de terror foram exibidas durante o “SBT Rio” exibido nesta terça-feira (28).

Mesmo diante da situação desesperadora, o jornalista detalhou o que estava acontecendo: “Olha só esse cenário. Um dos mais emblemáticos aqui do Complexo da Penha. O policial está ali posicionado, mas, nesse momento, acaba de chegar a equipe do BOPE no blindado. Enquanto isso, os traficantes continuam atirando. Meu Deus!”.

Na sequência, a apresentadora Isabele Benito disse: “Esse é um dos trechos em que o repórter Jackson Silva, com todo o protocolo de segurança, já desce com o colete à prova de balas. Ainda não estava assim com os policiais posicionados para a cobertura. Essas são imagens exclusivas da guerra no Morro da Fé, no Complexo da Penha”.

Por fim, a âncora do noticioso do SBT fez uma observação para ressaltar o momento de tensão. “O Jackson Silva acompanhou esse tiroteio e passou por algumas situações… Para você ter uma noção, para o repórter, o microfone é igual uma arma para o policial, ou seja, ele não esquece. O Jackson largou o microfone, coisa que nunca vi ele fazendo. Daí você a tamanha surpresa”, concluiu Benito.

