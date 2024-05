No Acre, 73% de alunos do 2º ano do fundamental sabem ler e escrever

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresentou, nesta terça-feira, 28, os resultados da primeira avaliação censitária do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A solenidade foi realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Presente ao evento, o secretário de Educação, Cultura e Esportes do Acre, Aberson Carvalho, revelou que 49% dos estudantes matriculados na rede estadual cursam os primeiros anos do ensino fundamental. Deste montante, 73% chegaram ao fim do 2º ano do ensino fundamental alfabetizados, em 2023.

Anúncios

“O resultado alcançado é muito significativo e vamos avançar ainda mais. No ano passado, o governo do Estado lançou o programa Alfabetiza Acre, que visa compreender a alfabetização das crianças na idade certa, como também um trabalho forte na educação de jovens e adultos”, enfatizou o gestor.

De acordo com o levantamento, 56% das crianças brasileiras alcançaram o patamar de alfabetização definido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para o 2º ano do ensino fundamental, em 2023. O índice alcançado é o mesmo registrado no período pré-pandêmico.

“Em 2019, o percentual de estudantes alfabetizados na rede pública do país era de 55%, percentual que, com a pandemia, caiu para 36% em 2021. Em 2023, retomamos ao patamar anterior, subindo para 56%”, afirmou o ministro Camilo Santana.

O compromisso conta com a adesão das 27 unidades da federação e de 99,8% dos municípios do país. Até o fim deste ano, a meta de alfabetização projetada pelo governo federal é de 60% das crianças. Para 2025, são 64%, e 67% em 2026. O principal objetivo é que, a partir de 2030, 80% dos brasileiros saibam ler e escrever até o final do 2º ano do ensino fundamental.

“Vamos acompanhar estados e municípios, com informações, para orientar e discutir melhorias e divulgar as boas práticas. Eu acho pouco 80%, mas é muito se a gente imaginar o histórico do ensino fundamental deste país. Quando a gente melhorar a qualidade da educação, a pessoa de classe média vai preferir colocar seu filho na escola pública em vez da escola particular”, declarou Lula.