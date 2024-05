‘Nem Jesus agradou todos’: Davi rebate críticas por RS e queda no Instagram

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Campeão do BBB 24, Davi foi criticado nas redes sociais por usar pix pessoal para arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele comentou sobre o tema após perder mais de 1 milhão de seguidores no Instagram durante o último mês.

O que disse Davi

Cada um tem seu livre-arbítrio. Quem quiser seguir o Davi, segue. Quem não quiser seguir, não segue. Eu acho que as pessoas fazem o que elas acham que precisam fazer. […] Nem Jesus agradou a todos, quem sou eu, Davi, para agradar?

Davi em papo exclusivo com Splash

Baiano garantiu que prestará contas em suas redes sociais ao público que colaborou com doações. Ele esteve no Rio Grande do Sul trabalhando como voluntário após danos causados pelas enchentes no estado.

Primeiramente, preciso prestar contas das minhas ações a Deus. Eu declaro imposto de renda todo ano. Então, não preciso esconder nada de ninguém. Preciso prestar contas para a Receita.

Davi

Mãe na política

Davi diz que não usará própria imagem para apoiar mãe em campanha. “Não me envolvo com política. Minha mãe tem o trabalho dela e vai seguir o rumo que escolher. Não quero participar. Cada um escolhe o que bem quer da vida. Dará tudo certo para ela, se Deus quiser.”

Elisângela Brito confirmou que se filiou a um partido político. Ela pensa em se candidatar a vereadora nas eleições deste ano em Salvador, admitiu durante entrevista ao podcast Podquatro. Mãe de Davi teria solicitado ao TSE para ingressar no Democracia Cristã (DC), partido de Bruno Reis, atual prefeito da cidade, segundo informações do site local Aratu On.

A mãe de Davi confirmou que se filiou a um partido político. Requisito obrigatório para concorrer a um cargo político.#BBB24 pic.twitter.com/1okNyL23Fr

— Haftas Arden (@HaftasArden) May 22, 2024



Mãe de Davi mentiu durante o BBB ao afirmar que ele sofreu três infartos. “Ela é bem dramática, dá uma aumentada nas coisas. Eu passei mal, sentir dores no peito. Sofri um pouco com ansiedade, nada grave. Foi uma agonia, e ela entendeu de forma errada.”

Última conversa com Mani

Davi chamava Mani Reggo de “esposa” durante o BBB 24. “Lá dentro, passamos por muitas questões psicológicas. Falamos muitas coisas que perdem o sentido porque estamos brigando o tempo inteiro. Podemos falar coisas aleatórias, que o público pode ver de outra maneira. Mas todo mundo sabe que éramos namorados, não tínhamos um casamento.”

Documentário de Davi lançado no Globoplay mostra conversa entre Davi e Mani Reggo após fim do reality. Produção preferiu não mostrar o conteúdo do papo para preservar ex-casal.

Conversa foi tranquila, segundo Davi. “É uma mulher guerreira, batalhadora. Desejo tudo de bom para a vida dela. Amizade continua, a vida segue e bola para frente”, disse ao ser questionado sobre a situação atual entre eles.

Vencedor do BBB 24 mantém contrato com a Globo após documentário. “Estamos avaliando projetos neste momento. Quero alguma coisa que dure por muitos anos. Eu me vejo fazendo um programa de culinária, um programa de apresentação bacana. Algo que fale sobre saúde, educação.”