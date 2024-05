Após climão, mãe e namorada de Endrick posam juntas na despedida do jogador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após um verdadeiro climão com a nora, Cintia Ramos, mãe de Endrick, posou ao lado de Gabriely Miranda na festa de despedida do jogador na última segunda-feira. Nos últimos dias, a família viveu uma polêmica e tanto quando a mãe do atleta opinou sobre a possibilidade de casamento dos dois e da modelo ir morar com o atacante na Espanha.

A ida da namorada de Endrick para a Espanha está sendo um assunto um tanto quanto delicado na família do jogador. Internautas começaram a repercutir uma entrevista do atleta, Gabriely Miranda e a mãe dele, Cintia Ramos, e apontar um verdadeiro climão entre as duas, que participaram do programa “Conversa com Bial” na última segunda-feira, quando questionadas sobre a possibilidade da modelo ir morar com o atacante.

Na entrevista, Bial pergunta se a modelo está curtindo a ideia de morar em Madrid. “Será? É uma incógnita ainda”, respondeu a loira. A mãe de Endrick então toma a palavra e diz que a única certeza é que seu filho vai brilhar, e que os dois são muito novos para casar.

“Os dois são muito novos para casar, ainda tem muita coisa pela frente. A única coisa que temos certeza é que ele vai lá e vai brilhar com os meninos no Real Madrid. Foi pra isso que eu e meu marido passamos para estarmos aqui. É um sonho realizado”, disse Cintia, enquanto Gabrielly abaixa a cabeça.

Eita e esse climão entre a namorada do Endrick e a mãe dele pic.twitter.com/FFBJTCPupB

— Garoto do blog (@garotxdoblogofc) May 7, 2024



Como antecipado pela coluna do EXTRA, tanto os pais quanto a equipe do atleta estão em alerta vermelho em relação à carreira e vida pessoal de Endrick. Embora a modelo desconverse quando o assunto é um futuro longe do Brasil para acompanhar o namorado, o jogador dá como certa a ida da namorada para a Espanha em julho, quando ele se apresenta ao Real Madrid e faz 18 anos.

O relacionamento virou uma questão para a equipe do jogador no Brasil e na Europa, inclusive nos corredores do poderoso time espanhol. Apesar de os pais de Endrick adorarem a nora, foram aconselhados para, digamos, persuadir o filho a ir com calma.

Segundo fontes do EXTRA, a maior preocupação é que o relacionamento do jogador tire o foco “do que importa”, o desempenho num dos maiores times do mundo. Cogita-se, inclusive, a ideia de que um amigo mais íntimo, estilo “parça” fique morando com Endrick na capital espanhola em seu primeiro ano de contrato, para que ele se adapte e tenha foco total no futebol.

O receio das equipes é que aconteça com o casal o que já ocorreu com outros tantos que saíram juntos do Brasil para começar uma vida longe, no frio europeu, sem uma rede de apoio. “Isso já aconteceu com vários jogadores brasileiros. Chegam num país estranho, com suas namoradas ou mulheres, e muitas vezes o relacionamento passa por problemas de adaptação, o que reflete em campo”, opina uma das fontes.

Durante os amistosos do Brasil contra a Inglaterra e a Espanha, Gabriely esteve em Madri e Londres acompanhando de perto o atacante, que deixou sua marca de gols na seleção. Evangélica, ela, inclusive, começou a seguir a Igreja da Lagoinha na capital espanhola.

Com a visibilidade de Endrick, a modelo já passa por situações constrangedoras nas redes sociais. Não são poucos os comentários preconceituosos que sugerem que Gabriely estaria namorando o jogador por conta das cifras de muitos milhões que ele vale no futebol. “Mais esperta que você, só duas de você”, “Como é se aposentar aos 21 anos”, “O que tem de perfil comprado aqui dizendo que te ama, não tá no gibi”, “Vamos fingir que ninguém sabe o porquê desse amor dela, né”, são apenas alguns dos muitos encontrados nas publicações da modelo.