Sessão da Tarde: veja quais filmes serão exibidos nesta semana

Nesta semana, a Sessão da Tarde contará com filmes de aventura, ação, drama, romance e ficção científica, com produções que foram lançadas de 2000 a 2022. Entre musicais e animações, as tardes contarão com nomes como Jackie Chan e Hugh Jackman.

Confira a programação semanal da Sessão da Tarde:

Segunda-feira (27) – “Kung Fu Yoga”

Lançado em 2019, o longa é protagonizado por Jackie Chan e acompanha a história de um grupo de professores que parte em uma missão para o Tibete, na intenção de localizar o tesouro de Magadha. No entanto, a viagem se transforma em um verdadeiro desafio, com reviravoltas, mistérios e muita luta.

Terça-feira (28) – “Com Deus no Caminho”

Neste drama de 2020, Amber Hill (Lindsay Pulsipher) luta para criar sozinha sua filha, após a morte de seu marido na Guerra do Afeganistão. Ainda que não estivesse nos seus planos, em meio às dificuldades da vida, a personagem se apaixona novamente e se apoia na fé para conseguir orientações.

Quarta-feira (29) – “Ela Dança, Eu Danço 3”

Um dos grandes clássicos musicais, o filme de 2010 acompanha um grupo de dançarinos de rua em uma disputa para encontrar os melhores artistas de hip hop do mundo — algo que transformará para sempre suas vidas.

Quinta-feira (30) – “Epa! Cadê o Noé 2”

Lançada em 2022, a animação conta a história da arca de Noé, que flutua em mar aberto acompanhado de seus melhores amigos, Finny e Leah, além de muitos animais a bordo. Porém, depois de tanto tempo de viagem, muitos problemas começam a aparecer, se tornando um verdadeiro desafio para os personagens.

Sexta-feira (31) – “X-Men”

Uma das franquias mais populares, o longa foi lançado em 2000 e conta com Hugh Jackman no elenco. Na trama, a aparição de seres mutantes faz com que Professor Xavier (Patrick Stewart) reúna uma equipe de jovens poderosos, na intenção de combater o preconceito da sociedade e lutar contra aqueles que os consideram uma ameaça a humanidade.