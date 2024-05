Larissa Manoela recusa papel em novela das seis da Globo para fazer filme na Netflix

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Larissa Manoela recusou mais uma proposta de trabalho da Globo. Sem vínculo com a emissora desde o ano passado, quando preferiu não renovar seu acordo, a atriz disse não para o papel de vilã de Tutti Frutti, próxima novela das seis. Ela alegou que já tinha se comprometido com um filme da Netflix e, por isso, abriu mão do convite de Alessandra Poggi, autora que havia dado a ela o papel principal de Além da Ilusão (2022).

Esta não é a primeira vez que Larissa rejeita a Globo. Antes de ser chamada para Tutti Frutti, a atriz havia sido convidada para ser a protagonista da série Espécie Invasora, escrita por Rosane Svartman e Claudia Sardinha, e também para um dos papéis principais de Terra e Paixão (2023).

A estrela teve contrato com a Globo e com a Netflix ao mesmo tempo, mas sua agenda de compromissos com as duas empresas foi prejudicada por causa da pandemia. Além da Ilusão foi adiada durante quase dois anos, o que acabou atrapalhando o cronograma dos projetos que Larissa precisava entregar para a plataforma de streaming.

Fora isso, a jovem de 23 anos já havia sinalizado que, após o vencimento dos dois acordos, ela não pretendia ficar exclusiva de empresa nenhuma para ter a liberdade de escolher os próprios trabalhos. Esta, aliás, foi a primeira decisão de Larissa como responsável por sua própria carreira; antes, as decisões aconteciam em conjunto com sua mãe, Silvana Santos.

Apesar de ter gostado da experiência que teve em Além da Ilusão, a atriz também prefere se dedicar a projetos mais curtos no momento, e não está em seus planos passar cerca de oito meses em função de uma novela.

Após deixar a Globo, Larissa rodou em Nova York o filme Traição Entre Amigas, que ainda não tem data de lançamento na Netflix. A atriz também gravou a nova temporada de De Volta aos 15 para a plataforma de streaming.

Mesmo fora da emissora, ela teve que fazer alguns trabalhos comerciais em conjunto com o Globoplay, porque o filme Tá Escrito foi lançado na plataforma após sua estreia no cinema. Tudo, no entanto, negociado por obra, sem contrato de exclusividade.

Tutti Frutti tem previsão de estreia para novembro e tratará do universo da moda nos anos 1950. A escalação ainda está acontecendo. Klara Castanho, por exemplo, fez testes para viver outra malvada e ainda aguarda resposta.

Duda Santos, a Santinha de Renascer, será a protagonista da história, uma jovem preta que chocará a sociedade ao se tornar modelo e garota-propaganda de uma loja –algo raro para a época.