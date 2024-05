Humaitá perde para o São Raimundo e segue na lanterna da Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pela quinta rodada do grupo A1 da primeira fase, o São Raimundo venceu o Humaitá-AC por 1 a 0, na tarde de sábado (25), no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, em Rio Branco.

O Mundão do Operário somou três pontos, atingindo quatro na tabela de classificação do grupo A1, e seguiu na sétima colocação. O Tourão de Humaitá, por sua vez, permaneceu sem pontuar, com cinco jogos e cinco derrotas, sendo dono da pior campanha de todos os grupos do campeonato.

Anúncios

O São Raimundo volta a campo com suas atenções voltadas para o Campeonato Roraimense de Futebol. Na noite de terça-feira (28), o Mundão encara a semifinal do returno contra o Náutico, às 21h, no Canarinho. O time acriano pega o líder Manauara no sábado (1º), às 16h, na Colina, em Manaus.