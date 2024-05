Ana Maria Braga curte noitada com o namorado e posta foto rara do casal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Maria Braga, de 75 anos de idade, fez uma aparição rara na web com o namorado, Fábio Arruda, de 53 anos, na noite de sábado (25), quando o casal foi conferir o show do tenor italiano Andrea Bocelli, que se apresentou no Allianz Parque, com participações do filho caçula, Matteo Bocelli, e da brasileira Sandy.

“Os embalos de sábado à noite”, escreveu Ana, que apareceu toda estilosa, com make caprichada, look all black e colete de pelos para encarar o frio na capital paulista. Em outra imagem, ela aparece de rostinho colado com o amado.

Fábio e Ana estão juntos desde março de 2022, mas foi só na festa junina do Mais Você, em 2023, que o casal apareceu junto em clima de romance pela primeira vez. Na época, a apresentadora não deu detalhes da relação, mas já no início de 2023 confirmou se tratar de um namoro.

Fábio é jornalista especialista na cobertura de assuntos esportivos, e também já trabalhou como editor de imagens. Hoje em dia, ele atua nos bastidores do Mais Você ao lado amada. Foi sua participação no programa, aliás, que acabou entregando o relacionamento dos dois. Ana e Fabio vinham vivendo um romance em sigilo desde março de 2022, quando assistiram a uma partida entre Corinthians e Palmeiras, também no estádio Allianz Parque.

