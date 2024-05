Incra pode criar 15 novos assentamentos no Acre até 2026

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O coordenador da Câmara Técnica de Agronegócio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, Judson Valentim, destacou em encontro sobre reforma agrária que serão feitos alguns encaminhamentos para diferentes órgãos referentes a ações que são necessárias acerca do tema.

De acordo com as leis brasileiras toda a faixa de fronteira, na faixa de 150 quilômetros, a gestão territorial é feita pelo governo federal. Então, com base nessa lei, hoje 88% do território do Acre está sob gestão federal. “É muito importante para o estado e para os seus segmentos produtivos saber quais as ações que o governo federal tem planejado e vem executando com relação à gestão de 88% do território”, disse Valentim.

Anúncios

Judson Valentim frisou que o Acre tem um número bastante significativo de famílias que demandam terra para a sua produção e o Incra tem uma previsão de criação até o final desse ano de, mais ou menos, seis novos projetos de reforma agrária e até 2026 em torno de 15 novos projetos de assentamento.

“Então, esse foi o tema principal discutido e dessa reunião há uma série de encaminhamentos para os diferentes órgãos com relação às ações que são necessárias para que esse processo de criação desses novos assentamentos, a parte de assistência técnica, as oportunidades de financiamento para as instituições bancárias possam ser implementadas para dar suporte a essas famílias que vão ser assentadas nessas áreas”, concluiu o coordenador.