Workshop de Damas Juninas capacita quadrilheiras em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais um workshop voltado para o movimento junino ocorreu na capital acreana. Desta vez, a proponente foi a produtora cultural Andréia Vieira, que atua há quase 20 anos na área. O Workshop Damas do São João foi realizado nos dias 21 e 22 de maio, no Centro de Iniciação ao Esporte, localizado na região da Baixada da Sobral.

No primeiro dia, a ação contou com a participação do coreógrafo acreano Dedé Vlazack, da Junina Malucos na Roça, e também de Janny Lima, noiva da quadrilha Paixão Nordestina do Ceará.

Anúncios

Na ocasião, Janny, considerada por muitos a noiva mais apaixonada do Brasil, interagiu com as damas acreanas e abordou técnicas de performance, construção de coreografia de solo, desenvoltura e postura.

Para Andréia, esse projeto tem como objetivo promover a interação entre as quadrilhas, tanto da capital como do interior, bem como fortalecer o movimento.

“O movimento junino é um dos que mais se destaca no estado e tem crescido muito. As quadrilhas se empenham para levar verdadeiros espetáculos para o público e nada melhor que ações como essa para aprimorar ainda mais cada trabalho”.

O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo por meio do governo do Acre através da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour. E tem como apoiadores a Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Portal Aquiri e a Fundação Garibaldi Brasil (FGB).