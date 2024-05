No Acre, Abin discute dinâmica de fluxos migratórios na Amazônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) realiza em Rio Branco, nesta quinta-feira (23), no auditório do SEBRAE, uma reunião entre entidades do Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN e outras instituições para debater a dinâmica dos fluxos migratórios na Amazônia.

De acordo com o superintendente de Abin no Acre, Éder Manfrin Nonato, disse que o evento oportuniza o diálogo inter-agências, com palestrantes de diversos órgãos e setores sociais, em busca de soluções para problemas causados pelo fluxo migratório na Amazônia. “Teremos discussão sobre o fluxo, sobre contrabando e tráfico de imigrantes, e sobre a cooperação entre agências. O fluxo de haitianos no Acre e o de venezuelanos em Roraima foram os dois maiores do país e aconteceram justamente aqui na região amazônica, então são desafios que temos que vencer e é por isso que vamos conversar sobre isso”, explicou Éder.

Anúncios

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, Bruno Duarte, disse que o fluxo migratório com passagem pelo Acre é sazonal, mas eventos como este propiciam conhecimento para a atuação da PRF, que costuma ser a primeira força de segurança a ter contato com aqueles que acessam as fronteiras.

“A capacitação é importante, assim como é importante também conhecer como estão os fluxos migratórios, para que possamos fazer um trabalho preventivo, de acolhimento e de orientação a esse público tão vulnerável. Junto com fluxo migratório podem estar envolvidos crimes correlatos em fronteiras, como o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando, então é importante estarmos presentes e atuantes”, pontuou Bruno Duarte.

Além de setores de inteligência e segurança nacional e estadual, participam do evento o governador do Acre Gladson Cameli, a presidente do TJAC desembargadora Regina Ferrari, o promotor do Ministério Público do Acre Bernardo Albano, e superintendentes da ABIN em estados amazônicos.