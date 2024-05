Marechal Thaumaturgo vai ganhar duas escolas rurais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo vai construir duas escolas na zona rural do município. Nesta quinta-feira,23, o prefeito Valdélio Furtado assinou as ordens de serviço para as obras das duas novas unidades de ensino nas comunidades às margens do rios Tejo e Baje.

Com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o investimento totaliza R$ 1,1 milhão. Além de proporcionar melhoria no ensino e aprendizado dos estudantes, a ação gera emprego e renda

Anúncios

Serão erguidas a Escola João Praxedes, localizada na comunidade Novo Horizonte, no Rio Tejo, em uma combinação de alvenaria e madeira, no valor R$ 634.086,37. E a Escola Aldeia Felizardo Siqueira, situada no Rio Bajé, será construída totalmente em madeira, com um investimento de R$ 504.926,97.

“Acredito que investir no futuro das nossas crianças e no desenvolvimento das nossas comunidades, é garantir um futuro mais próspero e justo para todos. Por isso, temos investidos na construção de escolas e geração de renda”, afirmou o prefeito Valdelio Furtado no ato de assinatura das ordens de serviço.

“Com a execução destas duas obras, o município tem agora apenas três escolas polos, que ainda não foram reformados ou construídas”, citou o secretário municipal de Educação, Eclinio Furtado.