Bahia vence novamente e elimina o Criciúma na Copa do Brasil

Pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Criciúma recebeu o Bahia, nesta quinta-feira (23), no Heriberto Hulse. Depois da vitória no primeiro jogo, o time baiano precisava de um empate para avançar, enquanto os catarinenses jogavam por uma vitória por dois gols de diferença. No final, melhor para o Bahia, que marcou duas vezes nos minutos finais e garantiu o 2 a 0.

A primeira boa chegada do jogo foi aos quatro minutos, quando Marquinhos Gabriel chegou em condições no ataque e tocou par Fellipe Matheus finalizar, mas a bola pegou em Kanu e foi pra fora. O Tigre seguiu em cima e, aos cinco, Fellipe Matheus cobrou escanteio e Bolasie mandou pra fora.

O jogo seguiu sem muitos lances de perigo, enquanto o Bahia administrava a vantagem que conseguiu criar no primeiro jogo, em Salvador. Até qua aos 18, Thaciano conseguiu bom lance pela direita e bateu cruzado para a defesa do goleiro Gustavo. Pouco depois foi a vez de Cauly arriscar, mas a bola desviou na defesa e saiu.

Aos poucos o Criciúma foi voltando para a partida e teve nova chance de perigo aos 34. Após cobrança de escanteio, Marquinhos Gabriel pegou de primeira, mas acabou mandando pra fora e perdeu boa chance para o Tigre. Na sequência foi a vez de Wilker Ángel tentar. O jogador desviou de leve após lançamento e mandou pra fora.

Já ao final do primeiro tempo, depois de tanto insistir, o Criciúma chegou a balançar as redes com Felipe Vizeu, mas o lance foi anulado por imedimento do atacante. Desta maneira, a primeira etapa não saiu do 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, as equipes voltaram sem mudanças e o panorama pouco mudou. Embora seguisse mais no campo de ataque, o Criciúma não levava tanto perigo à meta de Marcos Felipe. O Bahia, por sua vez, não tinha grandes oportunidades no ataque.

Com 15 minutos, o Criciúma fez uma mudança dupla: Matheusinho e Eder entraram nos lugares de Barreto e Marquinhos Gabriel. Apesar das substituições, o Criciúma só foi ter boa oportunidade aos 23, quando Ronald finalizou e Marcos Felipe fez a defesa com segurança.

Aos 31, o Criciúma chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado por impedimento de Matheusinho na jogada. Quando tudo parecia encaminhado para o empate, Carlos De Pena mandou para o gol e marcou o primeiro: Bahia 1 a 0. Pouco depois, aproveitando desatenção do Criciúma, Jean Lucas ampliou e deu números finais ao jogo: Bahia 2 a 0.

Com o resultado, o Bahia se garantiu na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O time baiano vai agora aguardar o sorteio da CBF para saber quem será o seu próximo adversário na competição nacional.