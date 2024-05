Any e Hadad se desentendem e travam guerra em A Grande Conquista 2: ‘Ridículo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anahí Rodrighero e João Hadad acirraram a rivalidade em A Grande Conquista 2. Em uma tentativa de conversa amistosa, a empresária declarou que ficou magoada com uma frase dita sobre ela, e o influenciador disparou uma série de argumentos para se defender. Sem se entenderem, os dois travaram uma guerra de ofensas e pilharam um ao outro no jogo.

Any contou para Hadad o motivo que a deixou extremamente chateada. “Independentemente de qualquer coisa, ontem você me falou uma coisa que me magoou muito, que vai além de jogo. Tu dizer que eu fiz com o Vini tudo o que eu falava que não poderia ser feito”, iniciou ela.

“Posso te explicar?”, interrompeu ele. A acreana, no entanto, pediu para continuar sua fala. “Eu errei e assumi esse erro. Foi um erro que doeu muito, muito, muito em mim. Em nenhum momento passou pela minha cabeça fazer isso propositalmente”, justificou.

“O que eu quis dizer naquele momento é o seguinte: você, sempre que você me aponta, você me aponta em fala de terceiros. A maioria das vezes. Você pega falas minhas e coloca. O que mais me decepcionou, em relação a tudo até agora, foi quando você teve três oportunidades de conversar comigo”, explicou o modelo.

“Em uma primeira, você falou uma coisa, eu te perguntei qual foi a palavra e a frase que eu usei. Se você está segura do que você me disse, tá tudo bem. Você falou, apontou que não gostou. Numa segunda oportunidade que a gente conversa, você volta a me dizer a mesma coisa que a primeira. Numa terceira oportunidade, você já me coloca em um lugar no qual você envolve crise de ansiedade, inúmeras coisas, num tom pejorativo”, reclamou ele.

“Você não tem por que colocar aquilo, a minha intenção não foi essa. Você entende que o nosso lugar é o mesmo? Quando você me diz que não teve a intenção e me coloca em um lugar”, disparou.

Hadad reforçou que a empresária não vai colocá-lo em um lugar que não cabe a ele. “Eu não vou permitir isso, como você também não vai permitir. Como algumas pautas tem sido levantadas constantemente, eu respeito que você não concorde com o meu jogo, e eu espero que, mesmo você não concordando, você respeite a minha posição”, afirmou.

“Se for pra gente chegar numa linha de raciocínio e pensar igual num futuro, pode ser que aconteça. Porém a gente tá jogando”, disparou.

A conversa terminou sem que os dois chegassem a uma conclusão. Na sequência, Any foi relatar para Geni Grohalski e Cel Hayashi que conversou com o capixaba, mas saiu insatisfeita do papo.

“O Hadad não veio conversar comigo, ele trouxe os pontos dele pra mim e quando eu vou falar, ele me interrompe”, reclamou. “Sabe o que você faz? Dá meia volta e deixa ele falando sozinho”, aconselhou a mãe de Jaquelline Grohalski.

“A única pessoa que ele escuta é a dona Geni”, apontou Cel. Hadad entrou na cozinha e confrontou o influenciador. “Cel, tá falando de mim pra Any?”, questionou ele.

A acreana o respondeu na lata. “Hadad, eu tô só falando o que eu falei pra ti agorinha”, afirmou. “Não perguntei pra você, perguntei pra ele”, retrucou o ex-Power Couple.

“É que você perguntou sobre a Any, então eu posso responder. Pelo menos aqui eu posso responder”, disparou ela. “Debochada, como sempre”, reclamou Hadad. “Debochada? Eu vou ser sempre. Todas as vezes que você quiser falar comigo e me dar as costas”, esbravejou a conquisteira.

Hadad saiu dançando pela sala e rindo da situação. “Começou, eu não vou nem cair na tua onda. Ridículo”, xingou Any. “Ridículo o que você faz. Me chama para conversar…”, soltou ela.

“Eu não te chamei em nenhum momento para conversar”, rebateu o empresário. “Só tira meu nome da boca, tá, querido?”, pediu a acreana. “Oxe, quem fala de mim é você”, alegou o ex de Luana Andrade (1994-2023). “Eu né? Brasil tá vendo”, soltou ela.