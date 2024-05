Afonso Fernandes destaca a bravura e dedicação da Polícia Militar do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a sessão solene realizada na manhã desta quinta-feira (23), em alusão aos 108 anos da Polícia Militar do Acre, o deputado Afonso Fernandes (Republicanos) fez um discurso destacando a importância e a bravura dos policiais militares na manutenção da ordem e segurança pública do Estado. A solenidade, realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), reuniu diversas autoridades e contou com discursos de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho da corporação.

Fernandes iniciou seu discurso expressando gratidão e reconhecimento aos policiais militares, mencionando a dedicação e o sacrifício diário que a profissão exige. Ele ressaltou a importância do trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a comunidade para a construção de um ambiente mais seguro e harmonioso.

“É com imensa honra que participo desta solenidade em homenagem aos 108 anos da nossa valorosa Polícia Militar do Acre. Esta instituição, que ao longo de mais de um século tem desempenhado um papel fundamental na proteção e segurança da nossa sociedade, merece todo o nosso respeito e reconhecimento. Os policiais militares são verdadeiros heróis, que diariamente colocam suas vidas em risco para garantir a segurança de todos nós,” afirmou Afonso Fernandes.

O parlamentar também destacou a necessidade de valorização e investimento na corporação, ressaltando que o fortalecimento da Polícia Militar é essencial para o desenvolvimento e a paz social no Acre. Ele aproveitou a ocasião para parabenizar todos os policiais, tanto os da ativa quanto os da reserva, pelo compromisso e profissionalismo demonstrados ao longo dos anos.

“Investir na Polícia Militar é investir na segurança e no bem-estar da nossa população. Precisamos garantir que nossos policiais tenham as condições necessárias para desempenhar suas funções com eficiência e segurança. Parabéns a todos os policiais militares, que com bravura e dedicação têm construído uma história de honra e respeito. Que continuemos juntos, trabalhando por um Acre mais seguro e próspero,” concluiu Fernandes.