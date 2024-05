Homem que se passava por mulher para roubar motoristas de aplicativo é preso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar diversos assaltos contra motoristas de aplicativos, enquanto se passava por mulheres, no bairro do Bengui, em Belém.

O flagrante foi realizado na terça-feira (21) após o suspeito ter realizado mais de cinco roubos nos últimos 30 dias. Segundo a polícia, cerca de 10 relatos chegaram até a delegacia de polícia.

Segundo as investigações, ele agia junto com outro homem que ainda não foi localizado. Inicialmente, as corridas foram solicitadas no bairro da Pedreira, com destino ao bairro do Bengui.

A dupla solicitava corridas de aplicativo usando nomes femininos e anunciava o assalto durante o decorrer do trajeto.

As vítimas eram obrigadas a realizar transferências por pix e ainda tinham os aparelhos celulares levados pelos suspeitos.

Após o último roubo, o homem foi identificado e localizado através de imagens de monitoramento. Na residência do suspeito foram encontrados diversos pertences das vítimas, sendo que uma delas, o reconheceu como autor do crime.