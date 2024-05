Grevistas bloqueiam entrada da Ufac em Rio Branco: “é para provocar prejuízo sim”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Técnicos, docentes e discentes em greve fecharam os acessos na Universidade Federal do Acre (Ufac) na manhã desta quarta-feira (22), num movimento radical para chamar atenção do Governo Federal e da reitoria da Universidade, que segundo eles, tem ignorado as demandas feitas pelo comando da greve.

De acordo com Raquel Ishii, representante do Comando de Greve Docente, ao ac24horas, o fechamento do campus em Rio Branco é uma medida drástica para tentar chamar a atenção da reitoria da Universidade, que estaria ignorando pedidos de reunião. “Protocolamos pautas e pedidos de reuniões desde agosto do ano passado, e até agora não fomos atendidos. Já tivemos duas ou três reuniões com o Governo Federal, mas aqui temos esse impasse. Tentamos dialogar, mas o fechamento é pra provocar um prejuízo sim, chamar a atenção, mas todas as atividades essenciais da Universidade estão mantidas”, afirmou Ishii.

João Patto, estudante de enfermagem do Campus Rio Branco e representante Comando Local de Greve Estudantil, disse que os alunos da instituição apoiam o fechamento dos acessos. “Temos demandas nossas, como um Restaurante Universitário de qualidade, pelo aumento dos valores de bolsas estudantis e pela melhoria de infraestrutura do campus que está sendo preservada e isso prejudica nosso ensino”, disse Patto.

O fechamento do Campus Rio Branco da UFAC deve acontecer durante toda a manhã desta quarta-feira (22), mas os acessos devem ser liberados entre o meio-dia e às 15h.