Ex-cantor sertanejo? Luciano Camargo anuncia nova fase na carreira: “Deus me conduziu”

Luciano Camargo oficializou sua entrada na música gospel, após o lançamento do videoclipe da música ‘Terra Fértil’, que ocorreu nesta última terça-feira (21). O cantor, que ficou conhecido pela carreira no sertanejo, deu detalhes.

Em entrevista à revista Caras, o irmão de Zezé Di Camargo, com quem forma dupla, fez uma confissão sobre uma experiência que teve com Deus, antes de decidir deixar o antigo estilo musical. “[Ele] vai revelando as coisas em nossas vidas todos os dias. É que antes da conversão, a gente não tem essa sensibilidade. Eu passei a ter essa sensibilidade”, disse.

“Deus me conduziu”

Luciano Camargo, por sua vez, ainda detalhou o processo de transição para a música gospel, em que afirma ter sido guiado por Deus. “Vamos dizer assim, que Deus me conduziu pra ouvir um louvor de Fabiano Anastasio em 2021. Ouvindo esse louvor, eu cheguei até o compositor, Dennis Souza, e indo até a rede social dele, eu conheci um pedacinho de ‘Terra Fértil’”, descreveu.

“Vendo tudo isso, eu vejo que Deus me transformou de uma terra seca, por mais que. A minha vida toda tenha sido de grandes vitórias, vitórias essas pela graça de Deus eu tive junto com meu irmão, mesmo assim eu era terra seca porque eu não tinha fruto gerado e colhido do Espírito Santo e hoje eu tenho então vamos dizer, Deus nos revela todos os dias, Ele revela algo diferente nós temos que estar atento, então posso dizer sim que Terra Fértil hoje é uma revelação”, concluiu Luciano Camargo.