Câmera registra cena misteriosa em presídio do Acre e instituto apura imagens

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Imagens de uma câmera de segurança capturadas no início desta semana no presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, e compartilhadas em redes sociais, geraram debates e especulações sobre o que seria o objeto registrado em vídeo. As informações são do Ecos da Notícia e a localização do vídeo foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Segundo informações não confirmadas, o vídeo teria sido registrado no início desta semana.

Anúncios

As imagens mostram uma televisão que transmite em tempo real um objeto desconhecido se movimentando em frente uma câmera de segurança que faz parte do sistema de monitoramento do presídio Antônio Amaro, localizado na Estrada do Barro Vermelho. Em certos momentos, o sistema de inteligência artificial da câmera segue o objeto.

Como reação ao vídeo, internautas dividiram opiniões ao ligar o objeto que aparece nas imagens a um anjo ou espírito.”Isso aí é a alma de alguém que foi morto por alguém que tá preso aí”, diz um comentário.

“O mundo espiritual existe… há muitas coisas além disso!”, complementa outro internauta.

Numa análise mais cética do vídeo, o objeto em questão pode ser simplesmente um inseto, como uma mariposa: “Eu trabalho com câmera de segurança e posso dar minha opinião que isso não passa de um mosquito voando próximo a lente”, disse outra pessoa.

De acordo com a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, não é possível afirmar o que de fato aparece na imagem, mas uma verificação está sendo feita.

Veja o vídeo: