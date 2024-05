A Grande Conquista 2: Guipa peita Brenno, acende alerta na produção e leva bronca

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Guipa armou um barraco na Mansão após a formação da zona de risco em A Grande Conquista 2. O jornalista bateu boca com os rivais, peitou Brenno Pavarini e Bruno Cardoso e levou uma bronca da produção do reality. “Se afastem porque esse conteúdo é inadequado”, alertou a equipe do programa.

Os ânimos se exaltaram após a votação. Anahí Rodrighero, Brenno e Kaio Perroni estão na berlinda e disputam a Prova da Virada nesta quarta (22).

Depois do programa ao vivo, Kaio tentou conversar com Brenno. “Eu espero do fundo do meu coração que a verdade esteja sendo vista”, afirmou o oficial do Exército, que acusou o participante de falar mal dele para MC Mari.

“Eu não falei mal de você. A Mari tava na frente aqui da porta… Quando eu tentei explicar para você, que eu tentei te defender lá embaixo, você não viu como defesa. A Mari tava na minha frente, a Edlaine tava do lado. Você virou as costas para mim”, defendeu-se o ator.

Mas Brenno não quis continuar a conversa. “Kaio, não vou falar com você, não”, avisou, saindo de perto do modelo.

Pouco depois, Guipa e Mari começaram uma discussão por terem trocado votos. “Quem manda eu calar a boca é minha mãe. Desculpa, quem é você?”, ironizou o apresentador.

“A chefe do grupo”, rebateu a cantora. “Que chefe… Quem tem chefe é tribo”, afirmou o jornalista. “Eu tenho pena de você”, retrucou a artista. “Com você eu não falo mais nada. O Brasil está do meu lado, e eu vou infernizar o seu jogo”, prometeu Guipa.

O comentarista esportivo ainda trouxe à tona uma suposta acusação de agressão. “Informação leviana dá processo. Você falou que eu te agredi?”, questionou ele. “Alguém ouviu aqui eu falando a palavra agressão?”, indagou Mari.

Brenno se intrometeu na briga: “Guipa, vai lá. Me acusa também”. “Brennão, você vai sair em breve do programa. Infelizmente, eu tô te avisando isso. Você vai ser usado por ela”, disparou o comunicador.

Confronto

Uma troca de insultos começou na sequência. Na confusão, o jornalista ainda foi para cima de Bruno Cardoso. “Vai ter que me aguentar, porque agora eu vou ser o bad boy. Eu vou ficar aqui até a hora que eu quiser”, disparou Guipa.

“Eu não tenho medo de você…”, soltou o palhaço. O apresentador quase encostou o nariz no rapaz, que se afastou. “Eu só tenho medo do que pode ser feito. Aí você me assusta”, afirmou Bruno.

“Tá fugindo? Vamos conversar comigo. Vai ter que me aguentar”, debochou o paulista. Mari aconselhou o colega a ficar parado, e outros participantes foram ver o que estava acontecendo na sala. “Ô isso, Kaio. Já encostou em mim, tá tentando peitar”, explicou a MC.

Em seguida, Guipa ficou cara a cara com Brenno. “Você acha que eu vou fazer o que?”, questionou o ator. “Pelo amor de Deus, Guipa”, pediu a cantora.

O som da transmissão foi cortado durante alguns segundos. Depois, os confinados repercutiram um recado da produção. “Conteúdo inadequado? Eu vou lá [no vestiário]”, estranhou o jornalista.

Bruno aconselhou os colegas a não comprarem a briga e falou que Guipa quer se colocar contra a casa para parecer vítima. “Ele se afunda sozinho”, palpitou Mari.

Alerta

O apresentador saiu do vestiário na sequência. “Eu perguntei o que era o conteúdo inadequado, que eu não tinha entendido. Só isso que eu perguntei”, afirmou ele.

“Quando você saiu atrás de mim, com a intenção de me peitar, esse é o conteúdo inadequado”, reclamou Bruno. “Eu não te peitei, só tô conversando com você. Eu não ouvi qual foi a locução”, alegou o comunicador.

“Se afastem porque esse conteúdo é inadequado. Vocês estavam cara a cara”, reproduziu Fernando Sampaio. “Foi isso que eu perguntei. Obrigado por isso”, agradeceu Guipa.

Mas o bate-boca continuou mesmo após a bronca. “Você tá fazendo isso por jogo, tá desesperado”, acusou Mari. “Joguei sozinho a vida inteira. Tô tranquilo”, rebateu o apresentador.

O palhaço falou que o rival também usava essa mesma estratégia na época da Vila. “Eu saindo na próxima semana, na outra semana… Você vai sair também. Você não vai ganhar”, soltou Guipa.

“Tudo bem, eu não vou ganhar. Mas eu não quero perder para gente que nem você”, retrucou Brenno. “Volta amanhã, me coloca [na zona de risco], aí eu vou para o Brasil e volto de novo. Vou sambar na cara de vocês dois. O único problema que eu tenho é com vocês dois”, debochou o jornalista.

O apresentador ainda afirmou que vai tirar Mari e Brenno do reality. “Tira, Deus, eu do programa”, ironizou a loira. “Vou tirar um por um. Eu espero sair para pessoas do bem”, disparou o jornalista, citando Liziane Gutierrez, João Hadad e Vinigram como exemplo.

“A Lizi que você chamou de vaca?”, retrucou o ator. “Tá usando contexto fora. Você que tanto sofreu com coisas fora do contexto. Parabéns. Vou tumultuar, hein produção, já aviso. Vai ter que aguentar, porque eu não vou sair. Eu vou ficar”, berrou Guipa, saindo do cômodo.

