Motorista perde controle e capota carro com família; mãe abandona filho ferido

Uma família sofreu um grave acidente na tarde desse domingo, 19, na Rodovia AC-40, nas proximidades do Top 15, no bairro Santa Maria, em Rio Branco. O veículo, um Corsa vermelho, capotou, deixando feridos José Portela Pereira da Silva, 20 anos, e Cristina Silva de Albuquerque, 24 anos.

De acordo com as autoridades de trânsito, o carro trafegava no sentido Senador Guiomard/Rio Branco, conduzido pela mãe de José Portela. Ao passar pelo quebra-molas, o carro bateu em um buraco, fazendo com que a motorista perdesse o controle da direção e caísse em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros.

Com o impacto, o veículo ficou com as rodas para cima. José Portela sofreu ferimentos no antebraço, além de dores no pescoço e tórax. Cristina Albuquerque apresentou um hematoma na cabeça e escoriações pelo corpo. A mãe de José deixou o local do acidente e foi para casa, abandonando o filho e a nora no local.

Populares que passavam pela área prestaram socorro às vítimas e acionaram o Policiamento de Trânsito, o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Duas ambulâncias foram enviadas ao local, uma de suporte avançado e outra de suporte básico. Após os primeiros atendimentos, José Portela e Cristina foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde foram avaliados e estão em estado de saúde estável.

A área do acidente foi isolada pelo Policiamento de Trânsito para a realização da perícia. Após os procedimentos necessários, o veículo foi removido por um guincho.