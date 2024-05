MP prorroga investigação sobre incêndio na Defla de Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu prorrogar por 90 dias as investigações que visam apurar as causas do incêndio na Delegacia de Flagrantes (Defla), situada na rua Omar Sabino, bairro Estação Experimental, em Rio Branco. A decisão foi publicada na edição do Diário Eletrônico de quinta-feira, 16.

O incidente, ocorrido em março deste ano, começou em uma das salas da delegacia e rapidamente se espalhou, consumindo móveis e equipamentos, incluindo ar-condicionado, computador, mesa e impressora. As chamas também danificaram parte do corredor, afetando o PVC e causando a queda de parte do forro.

O promotor de justiça Rodrigo Curti ressaltou que, após análise dos documentos, observou-se que a conclusão da reforma na Defla está prevista para 20 de maio de 2024. Diante disso, ele optou por estender o prazo do procedimento. “Entendo ser necessário aguardar a conclusão das obras para eventual arquivamento deste expediente ou adoção de medidas complementares. Portanto, determino a prorrogação desta notícia de fato pelo prazo de 90 dias, conforme o artigo 3º, parte final, da Resolução nº 174/2017/CNMP e artigo 18, caput, parte final, da Resolução nº 028/2012/CPJ-MPAC, atualizada pela Resolução 90/2021 do CPJ”, consta no despacho.