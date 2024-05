Página virada no STJ; é hora de o governo focar na solução dos problemas do povo!

Com um toque de otimismo, a decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de não afastar o governador Gladson Cameli veio em linha com as expectativas que ele e aliados esperavam, afastando, assim, o pior desfecho possível que seria um pedido de afastamento do cargo.

Contudo, o STJ aceitou a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), o que coloca Cameli como réu em uma investigação. No entanto, a decisão do STJ de acatar o pedido abre uma janela de oportunidade para o governador Gladson Cameli e outros acusados apresentarem suas defesas durante o processo, assegurando o direito à defesa plena, que não havia sido exercido desde o início da Operação Ptolomeu.

É crucial lembrar que, até que haja uma condenação definitiva, a presunção de inocência deve ser aplicada aos réus, conforme estabelecido na Constituição Federal. Este processo pode demorar um tempo, o que provavelmente abrirá caminho para Cameli concorrer ao Senado em 2026 ou permanecer no cargo se o desejar. A partir de agora, é deixar os advogados trabalharem e voltar toda a atenção para a solução dos problemas do Estado.

“Não há uma regra mais valiosa que a do direito à ampla defesa”. (Eduardo Procópio)

. A Caravana do MDB, comandada pelos cabeças brancas, vai neste final de semana prestigiar Jéssica Sales em Cruzeiro do Sul.

. Farão o mesmo em Brasiléia apoiando a pré-candidata do partido, ex-prefeita Leila Galvão!

. A deputada federal Antônia Lúcia não pode ser censurada pelo Republicano porque tem declarado apoio ao prefeito Tião Bocalom (PL).

. Da mesma forma que senadores e demais deputados federais também estão optando por apoiar pré-candidatos que não são filiados ao partido.

. Faz parte do jogo e da pretensão de quem deseja a reeleição em 2026.

. Na capital, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, a deputada federal Socorro Neri sempre pensou no conjunto do partido e não apenas em grupos ou interesses particulares.

. Bem lembrado:

. A deputada federal Socorro Neri, aos poucos, já se movimenta entre o alto clero da Câmara Federal.

. Quem assistiu acuradamente a entrevista do prefeito Bocalom com o Roberto Vaz, no Bar do Vaz, percebeu que o velho Boca está afiado no embate político.

. O Bocalom que venceu a eleição em 2020 era um, o de pré-candidato de 2024 é outro muito mais preparado.

. Será uma eleição dura, difícil para ambos os lados.

. “A vereadora Elzinha Mendonça (PROGRESSISTA) evoluiu muito na política, é combativa, se qualificou e merece a reeleição”. (Conversa entre dois lojistas na Estação Experimental).

. Com a decisão do STJ de ontem que vai permitir ao governador se defender, acabaram-se as especulações sobre… vocês sabem!

. Quanto a eleição municipal se correr o bicho pega e se ficar o bicho come parece também que não vai ser bem assim.

. As convenções acontecem em julho, por que a pressa?

. O governo tem que trabalhar, virar a página, os problemas e necessidades do povo não esperam nem se resolvem com confusão política.

. É deprimente vê a guerra de mentiras nas redes sociais da extrema esquerda e extrema direita por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

. Sempre que alguém perguntava ao Forrest Gump se ele era idiota, respondia:

. “Minha mãe disse que idiota é quem faz idiotices”.

. Bom dia!