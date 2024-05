Presidente da Aleac participa do 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Luiz Gonzaga, membro da Frente Parlamentar de apoio ao Cooperativismo na Aleac (Frencoop), esteve presente no segundo dia do 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que acontece de 14 a 16 de maio em Brasília e reúne mais de três mil pessoas ligadas ao setor no país.

O evento celebra o 55º aniversário da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e é reconhecido como o maior e mais importante evento no cenário cooperativista, o tema desta edição é “Projetando um futuro mais coop”.

Luiz Gonzaga ressaltou a importância do setor cooperativista para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“É uma alegria muito grande estarmos aqui, é um evento muito importante, cooperativas do Brasil inteiro estão aqui. Agora mesmo estávamos conversando com a Tresol, que é um banco que faz financiamento principalmente para a agricultura familiar, já no sentido de levar para o Acre, porque nós precisamos disso, aqui é uma oportunidade de conhecermos muita gente importante e levar benefícios para o nosso Estado”, disse.

Além de Luiz Gonzaga, participam do Congresso os deputados Pedro Longo, Edvaldo Magalhães e o deputado Eduardo Ribeiro, todos membros da Frencoop.

Na oportunidade, o parlamentar agradeceu ao presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha, pelo convite para participar do 15º CBC.

“Eu quero aproveitar para agradecer ao meu amigo Valdemiro Rocha, presidente do Sistema OCB Acre, pelo convite para que eu estivesse aqui participando desse belíssimo evento. Um encontro muito importante onde ministros estiveram aqui participando, inclusive o ex-governador de São Paulo, atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, trazendo boas notícias e fortalecendo o cooperativismo no Brasil, meu sincero agradecimento”, finalizou.

A Comitiva do Acre é composta por presidentes de cooperativas, diretores de ramos, conselheiros do Sistema OCB/Sescoop e colaboradores, deputados estaduais que compõe a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop), e representantes de órgãos ligados ao setor cooperativista no estado, que vão discutir os sete temas propostos no 15º CBC, são eles: Comunicação, Cultura Cooperativista, ESG, Inovação, Intercooperação, Negócios e Representação.