Palmeiras x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Palmeiras enfrenta o Independiente del Valle às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Grupo F da Conmebol Libertadores de 2024. A TV Globo transmite ao vivo , e o ge acompanha tudo em tempo real (clique aqui para seguir todos os lances).

Líder da chave, com dez pontos, o Verdão pode garantir a classificação para as oitavas de final nesta noite. Para isso, precisa de no mínimo um empate. A equipe, porém, vai em busca da vitória para continuar na briga pela liderança geral da fase de grupos.

O Independiente del Valle, por sua vez, é o segundo colocado graças ao gols pró. Com quatro pontos, o time equatoriano está empatado com San Lorenzo-ARG e Liverpool-URU. Por isso, uma vitória no Allianz Parque é de extrema importância para o clube.

As outras duas equipes do grupo se enfrentam apenas na quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Argentina. O confronto pode embolar a disputa pela segunda posição.

•Transmissão: Globo, Espn, Star +.

•Tempo real: o ge acompanha todos os lances em tempo real

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Com diversos desfalques para o próximo domingo, pelo Brasileirão, contra o Criciúma, o treinador terá praticamente todos à disposição nesta quarta-feira. Desta maneira, o time que irá a campo é o que o Palmeiras tem de melhor neste momento. Murilo, que cumpriu suspensão no último domingo, volta ao time titular. A dúvida fica no meio de campo, que pode ter Zé Rafael e Richard Ríos juntos novamente.

Escalação provável: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.

Independiente del Valle – Técnico: Javier Gandolfi

A grande dúvida na escalação do treinador é Junior Sornoza. O meia está recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados por cerca de um mês e agora briga pela condição de titular neste confronto. Ibarra é quem pode perder a posição.

Escalação provável: M. Ramírez; Anthony Landázuri, Carabajal, Schunke e Matias Fernandez; Cristian Zabala, Joao Ortiz e Patrik Mercado; Kendry Páez, Michael Hoyos e Ibarra (Sornoza).