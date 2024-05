O motivo doloroso por trás de cancelamento de turnê de Ivete Sangalo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anunciada com grande entusiasmo, a turnê A Festa, de Ivete Sangalo, que comemoraria em diversas cidades pelo país os seus trinta anos de carreira, foi cancelada nesta quarta-feira, 15, após comunicado nas redes sociais. “Honrando a transparência e a responsabilidade. Que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê ‘A Festa’. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas com a excelência e segurança prometidas e acordadas”, informou a produção da cantora.

Apesar dos argumentos genéricos informados no comunicado, a coluna GENTE soube por fontes envolvidas na produção que a cantora estava insatisfeita – irritadíssima, na verdade – com a venda minguada de ingressos em todas as cidades. Algo que vem acontecendo desde o começo da turnê. Em 20 de dezembro, Ivete iniciou a série de shows no Maracanã, no Rio. No entanto, as vendas dos ingressos não atingiram as expectativas da produção. Tanto que as redes sociais foram inundadas de vídeos mostrando ingressos estão sendo distribuídos gratuitamente na entrada de um shopping na zona norte do Rio de Janeiro. O motivo da ação era garantir que o estádio estivesse completamente lotado, já que a apresentação seria gravada pela TV Globo. Nas últimas semanas, os ingressos para o show que aconteceria no dia 31 de agosto, na Arena das Dunas, em Natal (RN) estavam sendo vendidos a apenas 50 reais. Além de Natal, a cantora baiana levaria seu show para outras 29 cidades entre 2024 e 2025. Em nenhuma a venda de ingressos estava satisfatória.

Sem apresentar um trabalho novo que seja impactante, as apresentações de Ivete deixaram de ser desejadas como antes. Não que a cantora não tenha carisma e potencial para voltar a ter seu público de outrora, mas a concorrência, inclusive internacional, tem sido maior nos últimos tempos em estádios. Soma-se a isso o fato de ter mais uma edição do Rock in Rio em setembro e a confirmação da turnê de Bruno Mars em três estádios (Rio, São Paulo e Brasília), tudo no segundo semestre. Aliás, Bruninho já tem ingressos esgotados. Não houve clima para tanta “festa” de Ivete.