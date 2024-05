Igualdade racial é tema de encontro promovido pela prefeitura de Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Representantes do poder público e da sociedade civil participaram nesta terça-feira, 14, de um encontro para discutir o combate ao preconceito racial.

O “Café com Consciência” contou com a participação de mais de 120 pessoas para uma troca de experiências e ampliação do debate sobre a necessidade de mais conscientização sobre o respeito a diversidade racial.

“Temos como missão combater o racismo estrutural, denunciar os casos de discriminação e promover uma sociedade mais justa e igualitária. Convidamos toda a sociedade no combate e denúncia contra o racismo. É hora de amplificar as vozes daqueles que sofrem com o preconceito racial, é hora de agir com determinação para construir um futuro onde a diversidade seja verdadeiramente celebrada e respeitada”, disse Rila Freze, Diretora de Direitos Humanos da capital acreana.

Conforme a prefeitura, a edição do “Café com Consciência” não é uma ação isolada. “Durante todo o ano temos várias ações visando a promoção de direitos, como palestras, oficinas, distribuição de material gráfico, sempre com o objetivo de conscientizar a população sobre a política de promoção da igualdade racial e o combate ao racismo, para que prevaleça o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei”, afirmou Jota Conceição, gerente do departamento de Promoção da Igualdade Racial.

O evento ocorreu um dia após o 13 de maio, data que marca a abolição da escravidão no Brasil com a assinatura da Lei Áurea em 1888.