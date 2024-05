Homem é preso por mutilar mulher durante ritual satânico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem de 45 anos foi preso após mutilar uma mulher de 42 anos com cortes de gilete durante um ritual satânico nessa segunda-feira (13) no município de Rorainópolis, Sul de Roraima. A vítima se relacionava com o suspeito havia três meses, segundo a Polícia Civil.

Ela sofreu vários cortes no corpo, incluindo um em formato de cruz, um profundo no braço e tinha um ferimento na boca.

Na unidade, a vítima relatou que o homem fazia parte de uma seita e, por isso, a cortava com gilete. Na tentativa de fugir das agressões, a mulher foi embora para o Pará, mas voltou recentemente depois que o suspeito a manipulou, relatou a vítima a Polícia Civil.

Desde então a mulher vinha sendo mantida em cárcere privado, violência sexual e sofreu mutilações praticadas, segundo ela, pelo acusado, com cortes de gilete, no corpo. Ela disse que vinha sendo obrigada a tomar um chá e passou a sentir fortes dores no estômago.

Preso, o suspeito negou as acusações da mulher contra ele. Afirmou ainda que “a mulher foi quem se interessou por sua filosofia religiosa”. Ele foi atuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa, sequestro e cárcere privado. Na audiência de custódia ele teve a prisão decretada.