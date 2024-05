Ex-namorada de Belo diz ter sofrido com ciúmes excessivo do cantor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Recentemente, Luciana Picorelli, a ex-namorada de Belo, desabafou sobre o que sofreu durante seu relacionamento com o cantor. Segundo a repórter, o ex-marido de Gracyanne Barbosa a mantinha sob constante vigilância e chegou a fazer com que ela fosse despejada.

O depoimento foi compartilhado nas redes sociais de Luciana, que contou: “Na época do namoro, Belo não tinha uma educação financeira muito boa. Eu fui despejada várias vezes. Fiquei em uma situação ruim, sem saber o que fazer e sem poder voltar pra casa”.

Isso porque, durante o relacionamento, ela foi morar em um apartamento alugado pelo cantor na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, já que sua mãe era conservadora e não aprovava o envolvimento do casal.

À coluna de Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, Luciana ainda revelou que sofreu com o ciúmes do ex-namorado, que, supostamente, chegou a subornar porteiros para saber o que ela fazia.

“Ele me prendia em casa, eu não podia sair. Só com a autorização dele. Ficava passando na porta do prédio, ligava e perguntava se estava em casa e com quem, geralmente, quando ele estava viajando. E quando eu respondia, ele já estava na porta entrando”, disse.

Por fim, a jornalista contou que foi abandonada quando o ex saiu da prisão, em 2010. “Quando saiu da cadeia, me abandonou no apartamento, sem eu poder voltar pra casa”, concluiu.

Vale lembrar que o relacionamento de Belo e Luciana começou em 2003, antes de o cantor ter sido condenado a oito anos de prisão por associação ao tráfico de drogas em 2004. Ele ganhou liberdade em 2010.