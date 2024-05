Dhomini, campeão do BBB3, recebe críticas por sua aparência: ‘Vai piorar, povo fútil’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dhomini, de 51 anos de idade, rebateu nesta terça-feira, 14, as críticas que está recebendo sobre sua aparência física. O campeão do BBB3 chamou seus seguidores de fúteis e afirmou que, aos incomodados, ele vai continuar envelhecendo.

“Rapaz, eu posto vídeos com assuntos bons e o povo só reclama da minha cara. Bicho do céu, o que é isso? Que povo fútil! Eu respondi para uma seguidora: ‘Nós temos duas opções: envelhecer ou morrer. Eu escolhi a primeira, então desculpa. Vai piorar ou vai melhorar, sei lá, fod*-se. Por que você está preocupada com a minha cara? Presta atenção no que estou falando”, disse ele, incomodado, em seu perfil no Instagram.

No feed de comentários de sua publicação, Dhomini, recebeu apoio de alguns fãs.

“Manda ir se ferrar! Você está certo, prefiro viver”, disse uma admiradora do ex-BBB. “Objetivo é sempre achar algo para criticar”, declarou outra seguidora. “Está certo, seja feliz, gosto de você”, acrescentou mais uma.

Conhecido por seu carisma e bom humor dentro do BBB, Dhomini fez sucesso em sua edição. Ele também conquistou a popularidade do público por seu namoro com Sabrina Sato dentro do jogo. No fim, ele saiu com o prêmio de R$ 500 mil.

Hoje, aos 51 anos, ele revelou que não acompanha a carreira de Sabrina por respeito a esposa, Adriana, e aos filhos que tem com ela. A última vez que os dois se viram foi em 2020, na gravação de um reality show que ela fez na Record chamando Made in Japan.

“Nós namoramos e não só lá dentro: durou um ano nosso namoro aqui fora. As pessoas me abordam todos os dias falando desse assunto, invariavelmente. Aqui em casa lidamos com naturalidade. Não me importo de ser lembrado por isso e, às vezes, eu sou abordado com o nome da Sabrina ao lado da minha esposa. Adriana leva numa boa porque nós dois admiramos muito a Sabrina, a gente gosta muito dela”.