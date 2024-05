Comitiva do Acre participa do Congresso Brasileiro do Cooperativismo em Brasília

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Acontece de 14 a 16 de maio, em Brasília, o 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo (CBC), evento que celebra o 55º aniversário da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Reconhecido como o maior e mais importante evento no cenário cooperativista, o tema desta edição é “Projetando um futuro mais coop”.

Na abertura do evento, nesta terça-feira, 14, aconteceu a palestra magna sobre Liderança Exponencial com o palestrante renomado especialista em inovação e autor best-seller, Salim Ismail.

A Comitiva do Acre é composta por presidentes de cooperativas, diretores de ramos, conselheiros do Sistema OCB/Sescoop e colaboradores, deputados estaduais que compõe a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop), e representantes de órgãos ligados ao setor cooperativista no estado, que vão discutir os sete temas propostos no 15º CBC, são eles: Comunicação, Cultura Cooperativista, ESG, Inovação, Intercooperação, Negócios e Representação.

O presidente do Sistema OCB Acre, Valdemiro Rocha, enfatizou a importância do evento “estamos aqui no 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo (CBC), um dos maiores e mais importantes eventos do cooperativismo brasileiro, com a previsão de três mil dirigentes de cooperativas aqui presentes do Brasil inteiro. Nós estamos aqui com a delegação do Acre, em torno de 40 pessoas para acompanhar os três dias de debate, onde construiremos as diretrizes para o cooperativismo para os próximos anos”, disse.

De seu lado, o presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Assembleia Legislativa do Acre (Frencoop), deputado estadual Pedro Longo, destacou a grandiosidade do Congresso e a importância da participação dos parlamentares. “Um evento como esse que se realiza a cada 4 anos é uma oportunidade especial de compartilharmos experiências, conhecer o que está dando certo no cooperativismo em outros estados, mas também de levarmos as experiências acreanas que são muito positivas. Estamos com uma bancada muito representativa, com nosso presidente da OCB, Valdemiro Rocha, diversos representantes de entidades do cooperativismo acreano e colegas parlamentares que fazem parte da Frencoop, como o deputado Eduardo Ribeiro e o deputado Edvaldo Magalhães, então de minha parte é uma alegria estar aqui e poder depois trazer os conhecimentos, o aprendizado desse momento para compartilhar com os demais colegas lá na Assembleia Legislativa do Acre”.

Temas abordados no Congresso

Comunicação

No 15º CBC, sob o tema “Comunicação”, serão debatidos desafios essenciais para o cooperativismo, como a difusão de seu real significado, a promoção de seus produtos e serviços, além da relevância do setor para a economia e sociedade. Também estarão em pauta os métodos de comunicação interna e externa, as adaptações às novas tecnologias e mudanças de comportamento, bem como as estratégias para promover o reconhecimento e a visibilidade das cooperativas.

Cultura Cooperativista

A cultura cooperativista é a essência que define e impulsiona o movimento cooperativo. Durante o 15º CBC, será explorado como fortalecer e promover essa cultura dentro das cooperativas. Discutiremos a importância de valores como solidariedade, democracia, igualdade e responsabilidade social, que fundamentam o cooperativismo. Além disso, abordaremos estratégias para cultivar uma cultura organizacional que promova a participação ativa dos membros, o engajamento comunitário e o desenvolvimento de líderes cooperativistas. Através dessas discussões, buscamos reforçar a identidade cooperativista e garantir sua continuidade e relevância no futuro.

ESG

No contexto do cooperativismo, o tema ESG (Ambiental, Social e de Governança) surge como um imperativo para garantir a sustentabilidade e relevância das cooperativas no cenário atual. Durante o 15º CBC, é crucial abordar como essas organizações podem incorporar efetivamente os princípios ESG em suas operações. A integração bem-sucedida dos princípios ESG no cooperativismo não apenas reforça a confiança dos membros e stakeholders, mas também contribui para a construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.

Inovação

Inovação é essencial para a sobrevivência de negócios e organizações, representando o “futuro desejável acontecendo agora”. Enfrentamos desafios como a burocracia em estruturas e processos, enquanto surgem modelos de negócios mais ágeis e disruptivos. Como podemos tornar o cooperativismo um ambiente propício para inovações em diversas escalas? Como o setor pode liderar o desenvolvimento de novas tecnologias? Essas questões são cruciais para os participantes do 15º CBC, com o tema central sendo “Inovação”.

Intercooperação

Um dos princípios fundamentais do cooperativismo em nível global é a intercooperação, um desafio constante para nosso setor. Este tema aborda as oportunidades comerciais e as trocas de conhecimento entre cooperativas, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e institucional. Os debates devem explorar a colaboração intersetorial, destacando exemplos e vantagens da cooperação entre diferentes ramos do cooperativismo, além de modelos e boas práticas que beneficiam cooperativas que anteriormente eram consideradas concorrentes.

Negócios

No âmbito do cooperativismo, a discussão sobre negócios adquire uma importância crucial. Durante o 15º CBC, será fundamental explorar estratégias que permitam às cooperativas prosperar em um ambiente econômico em constante mudança. Abordaremos questões como a diversificação de serviços e produtos, a busca por eficiência operacional e a identificação de novas oportunidades de mercado. Além disso, discutiremos como as cooperativas podem promover parcerias estratégicas e modelos de negócios inovadores para impulsionar o crescimento sustentável e a geração de valor para seus membros e comunidades.

Representação

O tema em destaque aborda o papel de representação do modelo de negócios cooperativista diante de diversos públicos, incluindo tomadores de decisão, formadores de opinião, cooperativas e conselhos de ramos, em níveis nacional e estadual. Em meio ao contexto de um novo governo e um novo Congresso Nacional, eleitos em 2022, torna-se crucial discutir como podemos aproximar o cooperativismo da agenda nacional e estadual. Durante o 15º CBC, serão debatidas questões relacionadas a mudanças legislativas e regulatórias urgentes, bem como a necessidade de compreender melhor os interesses da base cooperativista e os dados relevantes para a defesa e representação do setor.

