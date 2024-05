Com câncer, estudante de enfermagem pede ajuda para fazer exames

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A estudante de enfermagem da Universidade Federal do Acre (Ufac) de Cruzeiro do Sul, Antonia Lívia de Souza,24 anos, tem câncer de pele, baixa visão e mensalmente precisa ir até Rio Branco para fazer o tratamento no Hospital de Câncer do Acre.

Antes de ir novamente, ela precisa fazer uma endoscopia, que custa R$ 400 e pagar a consulta com gastroenterologista, que também custa R$400. Na capital, precisará realizar uma densitometria óssea, que ela não sabe ainda o valor. Por isso, junto com o namorado, Bruno, ela lançou uma campanha para arrecadar recursos para realizar esses procedimentos. Lívia relata fortes dores no estômago e em todos os ossos do corpo.

“Me chamo Lívia e estou realizando tratamento contra o câncer de pele. Atualmente estou passando por extremas dores estomacais diárias e preciso realizar uma endoscopia de urgência para identificar a causa e também uma densitometria óssea para identificar a perda de massa óssea, ambos podem ser sequelas da doença, Por isso conto com sua ajuda. Doe qualquer valor pelo pix 97984268204” pede a estudante.

O namorado dela, Bruno, relata que as viagens mensais para tratamento do câncer em Rio Branco, são feitas por meio do Tratamento Fora do Domicílio- TFD. Mas todas as demais despesas com locomoção e alimentação são custeadas por ela mesma.

” Ela só recebe um salário mínimo do Benefício de Prestação Continuada- BPC, por causa da baixa visão. Desde que ela descobriu o câncer em 2022, faz esse tratamento e a mãe dela vem de Eirunepé, no Amazonas, para acompanhá-la até Rio Branco, também por conta própria. São muitas despesas e por isso lançamos esse pedido de ajuda. Na madrugada de sábado nós estávamos na UPA aqui de Cruzeiro pois ela estava com dores insuportáveis no estômago e nos ossos das costas, tivemos que ir de ambulância. Ela está sentindo muita dor nos ossos do corpo”, cita preocupado.

Lívia fará 25 anos, no sábado, 18, e de presente, gostaria de ter os recursos para conseguir fazer os exames, se livrar das dores intensas. Ela sonha em terminar o curso de enfermagem para ajudar outras pessoas. Também quer casar com Bruno, que é deficiente visual, e formar uma família. ” Os sonhos são os normais, como de qualquer jovem da minha idade. Quero viver e realizar tudo isso!” , conclui.