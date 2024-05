Centro de Tradições Gaúchas envia hoje primeiras doações do Acre para o RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em resposta à grave calamidade enfrentada pelo Rio Grande do Sul (RS), o Centro de Tradições Gaúchas Cel. Plácido de Castro (CTG) no Acre está arrecadando doações, incluindo roupas — com foco em agasalhos —, alimentos não perecíveis, sapatos e água potável.

Um caminhão carregado com os itens doados, incluindo quase mil fardos de água e outros produtos, será enviado nesta terça-feira (14).

A campanha ‘SOS Pelo Rio Grande do Sul’ é realizada em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC), a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o Sest-Senat e uma emissora de rádio local.

O grupo coleta itens como água potável, agasalhos, roupas de cama, toalhas, calçados, meias, fraldas descartáveis, absorventes, lenços umedecidos, sabonetes, creme dental, escovas de dente e alimentos não perecíveis.

Os pontos de coleta incluem o CTG Cel. Plácido de Castro – Rua Hermínio de Melo, Vila da Amizade; a Secretaria de Estado de Agricultura – Avenida Nações Unidas; o 7º BEC; a sede da Superintendência da PRF no Acre (das 7h às 17h) – Avenida Epaminondas Jacomé, Centro de Rio Branco; a Unidade Operacional da PRF de Xapuri, no km 237 da BR-317; a Unidade Operacional da PRF Santa Cecília, no km 115 da BR-364, saída de Rio Branco; a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (Seasdh) – Avenida Nações Unidas, 2731, bairro Estação Experimental; a Gollog na rotatória da AABB, em Rio Branco; além de agências do Banco do Brasil, dos Correios e do Sest Senat – Rodovia AC-40, km 02, Vila Acre.