Ao lado dos filhos, Cissa Guimarães carrega caixão do ex-marido Paulo César Pereio

Cissa Guimarães se emocionou durante o velório de Paulo César Pereio, com quem foi casada e teve dois filhos. Ela carregou o caixão do ator nesta terça-feira (14), que foi velado no cinema Estação NET Rio e seguiu para o enterro no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

A atriz estava acompanhada dos filhos com Paulo, João Velho, de 40 anos, e Tomás Velho, de 46. Os atores foram casados entre 1976 e 1990.

O corpo do ator foi velado no cinema Estação NET Rio, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Chorando, Cissa recebeu abraços e foi consolada no momento de luto. Junto dela, estavam os filhos com o ator, que também foram consolados por amigos e familiares.

Morte de Pereio

Paulo César Pereio morreu no último domingo (12), aos 83 anos, após ser levado na madrugada para o Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, já em estado grave. Ele tratava uma doença hepática avançada.

Casados por três vezes, o nome histórico do cinema brasileiro deixa quatro filhos. São eles: Laura Velho, do casamento com Neila Tavares; Gabriel Velho, da relação com Suzana César de Andrade; e os outros dois do casamento com Cissa Guimarães, os artistas Tomás Velho e João Velho.